Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil e sua festa representa um feriado nacional neste 12 de outubro. A Virgem de Aparecida tem sido associada a muitos milagres ao longo dos séculos e para quem busca um milagre, aqui está a Oração à Nossa Senhora Aparecida muito forte para hoje.

Conheça as frases de Nossa Senhora Aparecida

Oração à Nossa Senhora Aparecida

Ó incomparável mãe Nossa Senhora da Conceição Aparecida,

Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores,

Refúgio e consolação dos aflitos e endividados...

Nossa Senhora Aparecida,

cheia de poder e de bondade,

lançai sobre nós um olhar favorável,

para que sejamos socorridos por Vós,

em todas as necessidades em que nos acharmos.

E de modo particular hoje, nesta oração, faço meu pedido

(diga agora sua intenção)

Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil

Livrai-nos de tudo o que possa ofender-Vos

e ao Vosso Santíssimo Filho Jesus.

Nossa Senhora Aparecida, preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo,

Dirigi-nos em todos os assuntos espirituais e temporais,

Livrai-nos da tentação do demônio,

Para que, trilhando o caminho da virtude,

Possamos um dia ver-Vos e amar-Vos

na eterna glória.

Nossa Senhora Aparecida rogai por nós.

Nossa Senhora Aparecida intercedei por nós.

Nossa Senhora Aparecida fazei-nos dignos das promessas do Teu Filho.

Amém.

Quem foi Nossa Senhora Aparecida?

A história de Nossa Senhora Aparecida começa há mais de 300 anos nas águas do Rio Paraíba. Três pescadores – Domingos Garcia, Filipe Pedroso e João Alves – estavam a ter pouco sucesso na captura de peixe. Não era época de pico para a pesca, por isso o trio rezou pela intercessão de Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

Ao puxarem as redes no final de um longo dia, perceberam que tinham “pegado” uma imagem de madeira sem cabeça da Virgem Maria, que de alguma forma acabou no rio – e nas redes dos pescadores.

Jogando as redes de volta na água, eles puxaram uma cabeça de madeira que rapidamente perceberam que pertencia ao corpo da imagem que haviam capturado anteriormente.

Jogando as redes na água mais uma vez, de repente eles tinham mais peixes do que conseguiam aguentar.

Maria não apareceu naquele dia da mesma forma que apareceu em Guadalupe ou Fátima, mas sua presença foi claramente sentida e a notícia da ocorrência milagrosa rapidamente se espalhou por todo o Brasil.

A notícia da descoberta da imagem – e subsequentes pescarias milagrosas – se espalhou rapidamente por todo o Brasil.

As pessoas viajavam para ver a imagem, mantida em uma pequena cabana onde morava um dos pescadores. Uma pequena capela foi construída para albergá-la mais adequadamente, mas em 1737, uma capela maior substituiu-a , para melhor acomodar a sua crescente popularidade.

Em 1888, uma catedral maior, hoje conhecida como Basílica Velha , foi concluída após 50 anos de obras. Para o santuário mais popular da América Latina, ainda não era suficientemente grande.

Em 1930, o Papa Pio XI declarou Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. Em 1955 foram iniciadas as obras da atual Basílica de Nossa Senhora Aparecida.

O Papa João Paulo II visitou e inaugurou a atual basílica , a segunda maior basílica do mundo, atrás apenas da Basílica de São Pedro, em Roma, em 1980.

“Devotos de Nossa Senhora e peregrinos de Aparecida aqui presentes, e vocês que nos acompanham no rádio e na televisão, preservem com zelo esse amor terno e confiante pela Virgem, que é característico de vocês”, disse ele durante seu discurso naquele dia. “Nunca permita que fique morno! Que não seja um amor abstrato, mas um amor encarnado.”

Frases de fé

A fé é uma parte fundamental da vida no Sul. Apoiar-nos na fé em situações difíceis pode ajudar-nos a superar até mesmo os momentos mais difíceis e desafiadores que enfrentaremos durante a nossa vida . No entanto, muitas vezes as coisas não acontecem conforme o planejado e podemos ficar sem esperança, quebrados e desesperados. Ler citações inspiradoras de fé pode elevar instantaneamente o seu espírito e servir como um lembrete de quão forte você pode ser.

“A fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus, tão certa e certa que um homem poderia apostar sua vida nela mil vezes.” -Martinho Lutero

"Quando você tem fé em Deus, você não precisa se preocupar com o futuro. Você apenas sabe que está tudo em Suas mãos. Basta ir e fazer o seu melhor." - Élder Bryan Mathison

“A fé é invisível, mas sentida, a fé é força quando sentimos que não temos nenhuma, a fé é esperança quando tudo parece perdido.” -Catherine Pulsifer

"Através de trabalho duro, perseverança e fé em Deus, você pode viver seus sonhos." - Ben Carson

"Não importa o que aconteceu com você no passado ou o que está acontecendo em sua vida agora, isso não tem poder para impedi-lo de ter um futuro surpreendentemente bom se você andar pela fé em Deus. Deus ama você! Ele quer você viva com vitória sobre o pecado para que você possa possuir Suas promessas para sua vida hoje!" -Joice Meyer

“Acredito que se você mantiver sua fé, manter sua confiança, manter a atitude certa, se for grato, verá Deus abrir novas portas.” -Joel Osteen

"E tudo o que você pedir em oração, você receberá, se tiver fé." - Mateus 21:2

"Minha fé não removeu a dor, mas me ajudou a superá-la. Confiar em Deus não diminuiu nem venceu a angústia, mas me permitiu suportá-la." -Roberto Rogers

"Todos os dias você precisa receber uma dose completa da Palavra e meditar nas Escrituras, e se você se disciplinar e permanecer consistente, sua fé crescerá e amadurecerá, e lembre-se de que Deus, a Palavra e sua fé são uma receita para sucesso." -Stephanie Williams

"Ouvir como Deus está se movendo em outros lugares encoraja e inspira nossa fé no que Deus quer fazer em nosso canto do mundo." - Matt Brown