Lotofácil 2072 acumula e prêmio sobe para R$ 4 milhões

Não foi na noite desta terça-feira (3) que o prêmio da Lotofácil saiu para um apostador. Segundo a Caixa, nenhum jogador acertou as 15 dezenas que saíram no resultado da Lotofácil 2072. O prêmio acumulou para R$ 4 milhões. Os números sorteados foram: 21 – 01 – 17 – 24 – 15 – 14 – 03 – 10 – 18 – 11 – 04 – 22 – 09 – 13 – 12.

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

É possível realizar sua aposta na Lotofácil até às 19h do dia do sorteio em uma lotérica credenciada ou pela internet, no site da Caixa. O próximo sorteio da Lotofácil concurso 2073 será nesta quarta-feira, 4 de novembro.

Dos 25 números disponíveis no volante, você pode marcar entre 15 e 20 dezenas por cada jogo. A aposta simples custa R$ 2,50. Já a mais cara chega a valer mais de R$ 38 mil.

Ainda é possível optar pela opção “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números por você.

Como‌ ‌acertar o resultado da Lotofácil?

Para concorrer na Lotofácil, é preciso fazer um jogo com, pelo menos, 15 números e no máximo 20. Ao todo, são 15 dezenas em cada concurso. O maior prêmio vai para quem conseguir acertar o resultado. Apostas que cravarem 11, 12, 13 e 14 também recebem prêmios.

Para tentar a sorte com o jogo simples de 15 dezenas, o apostador irá pagar R$ 2,50. Porém, se o jogo tiver mais números, esse valor aumenta podendo chegar a R$ 38,7 mil para 20 números.

Se‌ ‌um‌ ‌apostador‌ ‌quiser‌ ‌tentar‌ ‌a‌ ‌sorte‌ ‌com‌ ‌a‌ ‌aposta‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌dele‌ ‌ganhar‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌3.268.760.‌ ‌Mas‌ ‌se‌ ‌o‌ ‌jogo‌ ‌tiver‌ ‌20‌ ‌números,‌ ‌essa‌ ‌chance‌ ‌vai‌ ‌para ‌uma‌ ‌em‌ ‌11.

Como é o bolão da Lotofácil?

É possível realizar um bolão em apostas em grupo na Lotofácil. A Caixa cobra nesta modalidade de jogo o valor mínimo de R$ 10, e as cotas de cada participante devem ser a partir de R$ 3.

Nos jogos com 15 números marcados, a quantidade de cotas que são permitidas varia entre duas e oito. Já com 20 dezenas apostadas, são permitidas até 100 cotas.

Você pode realizar até dez apostas por bolão entre 15 e 18 dezenas. Com 19, o número desce para seis apostas. Optando por 20 números, é possível fazer apenas uma aposta.

Resultado da Lotofácil 2072

15 acertos – Não houve acertador

14 acertos – 252 apostas ganhadoras, R$ 1.763,47

13 acertos – 8778 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos – 114336 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos – 642257 apostas ganhadoras, R$ 5,00

