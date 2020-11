Lotofácil 2073 pode pagar R$ 4 milhões hoje (4); Veja como apostar

O sorteio do concurso Lotofácil 2073 de hoje, 04 de novembro, pode pagar R$ 4 milhões para quem acertar os 15 números premiados. As apostas podem ser realizadas até às 19h nas casas lotéricas e também pela internet, no site da Caixa.

Apostar na Lotofácil 2073

As apostas na Lotofácil são bem simples, basta o jogador marcar de 15 a 18 números dos 25 disponíveis. Os jogadores podem optar ainda pela opção Surpresinha, nesta modalidade o sistema escolhe os números para você de forma aleatória.

Há prêmios para quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O prêmio mais cobiçado, desta vez avaliado em R$ 4 milhões, só sai para quem acertar as 15 dezenas.

Utilizando a Teimosinha é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6,9 ou 12 concursos seguidos.

Premiação da Lotofácil

O prêmio da Lotofácil equivale a 43,35% da arrecadação. E tudo funciona assim: da porcentagem referente ao prêmio, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos: R$ 5,00 para as apostas com 11 prognósticos certos entre os 15 sorteados; R$ 10,00 para as apostas com 12 prognósticos certos entre os 15 sorteados. Por fim, R$ 25,00 para as apostas com 13 prognósticos certos entre os 15 sorteados.

Quem ganhar algum prêmio na Lotofácil 2073 têm 90 dias para retirar qualquer valor premiado. A retirada pode ser feita tanto nas Lotéricas quanto nas agências da Caixa. Depois do prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Último resultado da Lotofácil

Na última terça-feira (03), os números sorteados foram: 21 – 01 – 17 – 24 – 15 – 14 – 03 – 10 – 18 – 11 – 04 – 22 – 09 – 13 – 12. Como não houve ganhadores, o prêmio acumulou para o sorteio de hoje.

Você pode acompanhar mais resultados das Loterias da Caixa em nossa página de loterias.