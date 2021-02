Lotofácil 2154: duas apostas dividem prêmio de R$ 1,4 milhão

Uma aposta de São Paulo e outra feita pela internet vão dividir o prêmio de R$ 1,4 milhão da Lotofácil 2154. Cada aposta levará R$ 741.317,57. Os números sorteados nesta terça-feira são:

21 – 20 – 16 – 11 – 19 – 04 – 18 – 03 – 23 – 05 – 24 – 10 – 08 – 12 – 07

Teve ganhador na Lotofácil 2154 de hoje?

Dois apostadores levaram o prêmio principal da Lotofácil de hoje. Além disso, diversos prêmios foram pagos nas demais faixas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em primeiro lugar, com 15 acertos, duas apostas faturaram R$ 741.317,57. Em seguida, com 14 acertos, 296 apostas levaram R$ 1.500,36. Já com 13 acertos, 9517 apostas ganhadoras levaram R$ 25. Com 12 acertos, 109908 apostas levaram R$ 10. Por fim, com 11 acertos, 601670 apostas levaram R$ 5.

15 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 741.317,57;

14 acertos – 296 apostas ganhadoras, R$ 1.500,36;

13 acertos – 9517 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 109908 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 601670 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Para assistir o sorteio é bem simples. Acesse o perfil da Caixa no Youtube e confira todas as gravações de sorteio.

Sorteio de hoje (9/2/2021).

Os ganhadores podem retirar os prêmios de duas maneiras. Primeiro, se a aposta ganhadora tenha um valor bruto de R$ 1.903,98, a movimentação só pode ser feita em uma Agência da Caixa. Caso o valor do prêmio seja menor, a retirada pode ser feita em qualquer casa lotérica.

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

Nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, será o próximo sorteio da Lotofácil. Os apostadores podem registrar as apostas até uma hora antes do sorteio, que ocorre às 20h. O prêmio do concurso está estimado em R$ 1,5 milhão. Ganha quem acertar os 15 números, mas a modalidade também paga prêmios com 14, 13, 12 ou 11 números.

Para jogar é necessário apenas marcar de 15 a 20 números no volante. A aposta simples custa R$ 2,50. Os jogos podem ser feitos nas lotéricas ou pela internet.

Veja como fazer a sua aposta pela internet.