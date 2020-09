Jogar na loteria é uma prática milenar. Aliás, é justamente por isso, que esses jogos se mostram cada vez mais versáteis e atuais. Se você é maior de 18 anos e costumava passar horas na fila da lotérica, vai uma boa notícia: é possível apostar nas loterias online.

Então, além de preservar a saúde em tempos de isolamento social e manter os jogos em dia, você ganha tempo. Mas afinal, você sabe como apostar online?

Quais as exigências para apostar online?

Para realizar a sua primeira aposta, é preciso entrar no site da caixa para fazer um cadastro. No entanto, é preciso ter 18 anos ou mais, estar com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em mãos, ter e-mail e cartão de crédito. Se esses critérios não forem um problema, é só fazer o cadastro, aceitar os termos de uso e escolher o seu jogo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quais jogos eu posso fazer?

Dentre as opções de apostas online, estão disponíveis:

Mega-Sena: o sorteio é realizado duas vezes por semana e você ganha se acertar seis números;

o sorteio é realizado duas vezes por semana e você ganha se acertar seis números; Lotofácil: são três sorteios realizados por semana e você vence se acertar entre 11 e 15 dos até 18 números escolhidos na cartela de jogo;

são três sorteios realizados por semana e você vence se acertar entre 11 e 15 dos até 18 números escolhidos na cartela de jogo; Quina: neste jogo, realizado em seis dias da semana, é preciso decidir entre cinco e 15 números. Se acertar entre dois a cinco dos escolhidos, parabéns, ganhou!

neste jogo, realizado em seis dias da semana, é preciso decidir entre cinco e 15 números. Se acertar entre dois a cinco dos escolhidos, parabéns, ganhou! Lotomania: essa opção é curiosa. É preciso escolher até 50 números. São 20 sorteados. Se você errar todos, ganha. Entretanto, se acertar de 11 a 15 números, vence também;

essa opção é curiosa. É preciso escolher até 50 números. São 20 sorteados. Se você errar todos, ganha. Entretanto, se acertar de 11 a 15 números, vence também; Timemania: essa é uma boa opção para quem ama futebol. Os sorteios acontecem três vezes por semana e ganha quem acertar entre três ou sete números sorteados ou o time certo;

essa é uma boa opção para quem ama futebol. Os sorteios acontecem três vezes por semana e ganha quem acertar entre três ou sete números sorteados ou o time certo; Dupla Sena: são sorteios simultâneos. Ganha quem acertar de de três a seis números;

são sorteios simultâneos. Ganha quem acertar de de três a seis números; Loteca : mais uma opção para quem gosta de futebol, o jogo consiste em chutar os resultados de 14 jogos de futebol. Ganha quem acertar 13 ou 14 vezes;

: mais uma opção para quem gosta de futebol, o jogo consiste em chutar os resultados de 14 jogos de futebol. Ganha quem acertar 13 ou 14 vezes; Dia de Sorte: essa aposta consiste unicamente na escolha de dias e um mês de sorte.

Crie uma conta

Para apostar nas loterias online, é preciso realizar o cadastro no site da Caixa (https://login.caixa.gov.br). Caso já tenha feito isso, é só usar login e senha. Se não tiver, clique em “Cadastre-se” e será necessário preencher uma ficha com algumas informações pessoais. Confirme que você não é um robô, mas claro, só faça isso se você realmente não for um. Se estiver tudo certo, clique no botão “Cadastre-se”. Um e-mail com um link de confirmação será enviado a você. Abra, clique no link e só então você estará habilitado a fazer apostas.

Como jogar na loteria online?

O site Loterias online permite que você faça qualquer um dos jogos citados acima. Então, uma vez cadastrado, você pode escolher de Mega-Sena até o Dia de sorte. O primeiro passo, é preencher os números desejados.

Atenção! Cada jogo tem uma regra específica.

É possível permitir que o próprio site escolha os números da sua aposta na opção “surpresinha”. Você só precisará decidir quantos números apostará. Agora, se estiver sem tempo, ou com aquela bendita preguiça mesmo, existe a opção “complete o jogo”. Dessa forma, você escolhe os números que faz questão e o sistema completa sua aposta. Moleza né?

Assim, outra opção é a “teimosinha”, que facilita a vida de quem deseja fazer sempre o mesmo jogo. Isso porque, ela repete a aposta nos sorteios futuros.

Preencheu o jogo? Agora clique em “colocar no carrinho”. Faça todas as apostas que quiser e ao final selecione a opção “ir para pagamento”. Lembra que é preciso ter cartão de crédito? Pois bem, é nesse momento que você vai precisar colocar as informações, como o nome do titular do cartão, o número e o código de segurança. Depois disso, é só clicar em “comprar” e a aposta está concluída. Acompanhe o sorteios e você só precisa ir a lotérica se for premiado – o que provavelmente, não será um problema.

Preço da aposta pelas loterias online

Sim, é super prático, rápido e seguro. Mas e o preço? Pois bem, é exatamente o mesmo aplicado nas lotéricas. A única diferença é que o valor mínimo para apostar é R$ 30 e o máximo R$ 500 por dia.

Como jogar nas loterias da Caixa pelo celular?

Também é possível apostar no mobile. Seja Android ou IOS, você só precisa baixar o aplicativo da Caixa Econômica Federal. Embora, essa opção seja apenas para correntistas do banco – porque o valor da aposta é debitado direto da conta, Nesta forma, é possível fazer todas as apostas também.

Portanto, o aplicativo só não oferece as modalidades “Surpresinha” e “Teimosinha”. De resto, as diferenças entre site e a ferramenta para celulares são mínimas. Então agora, é só escolher a melhor forma de apostar e boa sorte! Ah! Não vai esquecer de conferir seu jogo.

Ganhadores em tempo real acesse:

Você também vai gostar de ler: