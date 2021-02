Lotofácil 2155: duas apostas acertam o resultado e dividem R$ 1,6 milhão

Na noite desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, duas apostas acertaram o resultado da Lotofácil 2155 e faturaram R$ 834.507,34 cada. Os apostadores sortudos são de Poços de Caldas (MG) e São Gonçalo (RJ). As dezenas sorteadas hoje foram:

21 – 13 – 18 – 22 – 14 – 1 5 – 19 – 03 – 06 – 02 – 20 – 09 – 01 – 17 – 04

Teve ganhador na Lotofácil 2155 de hoje?

O resultado da Lotofácil de hoje foi positivo para dois apostadores. Cada um deles acertou as 15 dezenas da Lotofácil sozinhos e faturaram um acumulado que ultrapassa R$ 1,6 milhão. O prêmio dividido entre os vencedores da primeira faixa é de R$ 834.507,34 para cada.

Na faixa principal, duas apostas ganhadores o prêmio de R$ 834.507,34. Na faixa seguinte, com 14 acertos, 238 apostadores faturaram R$ 1.470,40. Já com 13 acertos, 9595 apostas ganhadoras levaram R$ 25. Com 12 acertos, 112715 ganharam R$ 10. Por fim, na faixa de menor valor do sorteio, 624878 apostas ganhadoras ganharam R$ 5.

15 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 834.507,34;

14 acertos – 238 apostas ganhadoras, R$ 1.470,40;

13 acertos – 9595 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 112715 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 624878 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Os ganhadores podem retirar os prêmios de duas maneiras. Primeiro, se a aposta ganhadora tenha um valor bruto de R$ 1.903,98, a movimentação só pode ser feita em uma Agência da Caixa. Caso o valor do prêmio seja menor, a retirada pode ser feita em qualquer casa lotérica.

Para assistir os sorteios da Lotofácil, basta acessar o perfil da Caixa no Youtube.

Sorteio de hoje (10/02/2021)

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

Nesta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, os apostadores podem fazer as suas apostas para concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão da Lotofácil 2156. as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que ocorre às 20 horas, em São Paulo.

Há duas formas de fazer o seu jogo: nas casas lotéricas ou pela internet. Veja como fazer a sua aposta online.