Lotofácil 2171: sete apostas acertam o resultado e dividem R$ 6,2 milhões

O resultado da Lotofácil 2171 saiu para sete apostas premiadas na noite desta quarta-feira (03). Cada bilhete premiado faturou R$ 899.910,20 no sorteio. As dezenas sorteadas no jogam foram: 18 25 11 24 23 10 19 04 09 13 17 15 21 22 01.

As apostas vencedoras da Lotofácil 2171 são de Teixeira de Freitas (BA), Brasília (DF), Várzea Grande (MT), Pederneiras (SP) e duas de Cuiabá (MT). Além disso, uma outra aposta premiada foi feita pelo canal eletrônico de apostas da CAIXA.

As demais faixas de premiação do sorteio ainda pagaram muitos outros prêmios de menor valor. Com 14 pontos, 667 apostas foram premiadas com R$ 1.035,12. Já com 13 acertos, 28682 apostas ganharam R$ 25.

Na faixa seguinte, com 12 acertos, outras 248860 apostas levaram R$ 10. Por fim, na faixa com o prêmio de menor valor, R$ 5, 1236378 apostas levaram a premiação.

Como receber o prêmio da Lotofácil 2171?

Para receber o prêmio da Lotofácil 2171 é bem simples. Primeiro, se atente ao valor do prêmio, caso o seu bilhete premiado tenha sido num valor abaixo de R$ 1.332,78 (líquido), basta sacar o dinheiro em qualquer lotérica. No entanto, caso o valor seja maior, é necessário ir até uma agência da Caixa.

Lembre-se que é necessário apresentar o documento de identidade e também a aposta premiada para receber prêmio. O prazo de prescrição é de 90 dias.

Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil tem um prêmio estimado de R$ 1,5 milhão e o sorteio será nesta quinta-feira, às 20 horas. As apostas simples custam R$ 2,50 e podem ser feitas até uma hora antes da premiação nas lotéricas ou pela internet.

A transmissão do sorteio ocorre ao vivo pelo perfil da Caixa no Youtube.