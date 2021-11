Lotofácil 2362: ninguém acerta o resultado e prêmio vai a R$ 4 milhões

Nesta segunda-feira, 01 de novembro, foi realizado o sorteio da Lotofácil concurso 2362 no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Confira o resultado: 01-04-06-07-08-10-11-12-14-18-19-21-22-24-25.

Teve ganhador na Lotofácil concurso 2362?

Nenhuma aposta acertou o resultado da Lotofácil concurso 2362 e o prêmio acumulou em R$ 4 milhões. Contudo, outras faixas de premiação tiveram ganhadores:

15 acertos – Não houve acertador;

14 acertos – 225 apostas ganhadoras, R$ 1.578,41;

13 acertos – 9.046 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 118.369 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 620.365 apostas ganhadoras, R$ 5,00;

Próximo sorteio – A Lotofácil concurso 2363 será sorteada na quarta-feira, 03 de novembro, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como‌ ‌jogar na Lotofácil?‌ ‌

No‌ ‌volante,‌ ‌composto‌ ‌por‌ ‌25‌ ‌números,‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌marcar‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌a‌ ‌20.‌ ‌São ‌sorteados‌ ‌15‌ ‌números e quem‌ ‌acertar‌ ‌todos,‌ ‌leva‌ ‌o‌ ‌prêmio‌ ‌máximo. Porém,‌ ‌também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌ganhar‌ ‌acertando‌ ‌11,‌ ‌12,‌ ‌13‌ ‌ou‌ ‌14.‌ ‌ ‌

Para‌ ‌fazer‌ ‌o‌ ‌jogo,‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌dos‌ ‌números‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌feita‌ ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌automaticamente,‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ Embora, ‌também‌ ‌seja‌ ‌possível‌ ‌repetir‌ ‌a‌ ‌mesma‌ ‌aposta‌ ‌em‌ ‌vários‌ ‌concursos -‌ ‌modalidade‌ ‌conhecida‌ ‌como‌ ‌Teimosinha.‌ ‌Portanto, o ‌apostador‌ ‌pode‌ ‌escolher‌ ‌concorrer‌ ‌com‌ ‌ela‌ ‌por‌ ‌3,‌ ‌6,‌ ‌12,‌ ‌18‌ ‌ou‌ ‌24‌ ‌sorteios seguidos.‌ ‌

As apostas podem ser feitas até uma hora antes da premiação nas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Os‌ ‌sorteios‌ ‌da‌ ‌Lotofácil‌ ‌são‌ ‌realizados‌ ‌quase‌ ‌todos‌ ‌os‌ ‌dias: de‌ ‌segunda-feira‌ ‌a‌ ‌sábado,‌ ‌sempre‌ ‌no‌ ‌mesmo‌ ‌horário,‌ ‌às‌ ‌20h.‌

Quanto‌ ‌custa‌ ‌o‌ ‌jogo da Lotofácil?‌ ‌

A‌ ‌menor‌ ‌aposta‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌que‌ ‌sai‌ ‌por‌ ‌R$2,50.‌ Entretanto, ‌conforme‌ ‌o‌ ‌jogador‌ ‌seleciona‌ ‌mais‌ ‌números‌ ‌-‌ ‌limitado‌ ‌a‌ ‌20‌ ‌por‌ ‌jogo‌ ‌-‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌‌também‌ ‌aumenta,‌ ‌podendo‌ ultrapassar ‌R$38‌ ‌mil.‌ ‌

15 números custa R$2,50;

16 números custa R$40,00;

17 números custa R$340,00;

18 números custa R$2.040,00;

19 números custa R$9.690,00;

20 números custa R$38.760,00;

Qual‌ ‌é‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌do‌ ‌prêmio?‌ ‌

O‌ ‌prêmio‌ ‌da Lotofácil varia‌ ‌de‌ ‌acordo‌ ‌com‌ ‌o‌ ‌valor‌ arrecadado,‌ ‌correspondendo‌ ‌a‌ ‌43,35%‌ ‌do‌ ‌total‌ ‌bruto.‌ ‌São‌ ‌subtraídos‌ ‌dessa‌ ‌porcentagem,‌ ‌três‌ ‌prêmios‌ ‌de‌ ‌valores‌ ‌fixos e o ‌restante‌ ‌distribuído‌ ‌nas‌ ‌demais‌ ‌categorias:‌ ‌

R$‌ ‌5 para‌ ‌as‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌11‌ ‌números‌ ‌certos‌;‌ ‌

R$‌ ‌10 para‌ ‌as‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌12‌ ‌números‌ ‌certos;‌ ‌

R$‌ ‌25 para‌ ‌as‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌13‌ ‌números‌ ‌certos;‌ ‌

13%‌ entre‌ ‌os‌ ‌acertadores‌ ‌de‌ ‌14‌ ‌números certos;‌

62% entre‌ ‌os‌ ‌acertadores‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números certos;‌ ‌

Além‌ ‌disso,‌ ‌10%‌ ‌ficam‌ ‌acumulados‌ ‌para‌ ‌concursos‌ ‌de‌ ‌final‌ ‌0, distribuído‌ apenas aos‌ ‌ganhadores‌ ‌que‌ ‌acertarem‌ ‌os‌ ‌15‌ ‌números‌ ‌sorteados.‌ Também são‌ ‌coletados‌ ‌15%‌ ‌para‌ essa‌ ‌mesma‌ ‌faixa‌ ‌de‌ ‌ganhadores‌ ‌do‌ ‌concurso‌ ‌especial‌ ‌Lotofácil‌ ‌da‌ ‌Independência,‌ ‌que‌ acontece‌ ‌todo‌ ‌ano‌ ‌no‌ ‌mês‌ ‌de‌ ‌setembro.‌

Como‌ ‌funciona‌ ‌o‌ ‌bolão da Lotofácil?‌ ‌

Em‌ ‌cada‌ ‌bolão‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌fazer‌ ‌no‌ ‌máximo‌ ‌10‌ ‌apostas‌ ‌para‌ ‌bolões‌ ‌com‌ ‌15,‌ ‌16,‌ ‌17‌ ‌ou‌ ‌18‌ ‌números,‌ ‌seis‌ ‌para‌ ‌bolões‌ ‌com‌ ‌19‌ ‌números‌ ‌e‌ ‌uma‌ ‌para‌ ‌bolões‌ ‌com‌ ‌20‌ ‌números.‌ Entretanto, para‌ ‌concorrer,‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌mínimo‌ ‌do‌ ‌bolão‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ ‌não‌ ‌pode‌ ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00,‌ ‌sendo‌ ‌possível‌ ‌realizar‌ ‌com:‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌8‌ ‌cotas‌ para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌15‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌25‌ ‌cotas para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌16‌ ‌números‌;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌30‌ ‌cotas ‌para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌17‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌35‌ ‌cotas para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌18‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌70‌ ‌cotas‌ para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌19‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌100‌ ‌cotas‌ para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌20‌ ‌números;‌

Para‌ ‌escolher‌ ‌os‌ ‌números‌ ‌do‌ ‌bolão ‌é‌ ‌necessário‌ ‌preencher‌ ‌no‌ ‌próprio‌ ‌volante‌ ‌ou‌ ‌solicitar‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌pelo‌ ‌sistema‌ ‌ao‌ ‌atendente‌ ‌da‌ ‌lotérica.‌ ‌Também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌comprar‌ ‌cotas‌ ‌de‌ ‌bolões‌ ‌organizados‌ ‌pelas‌ ‌Unidades‌ ‌Lotéricas,‌ ‌com‌ ‌possibilidade‌ ‌de‌ ‌cobrança‌ ‌da‌ ‌Tarifa‌ ‌de‌ ‌Serviço‌ ‌adicional‌ ‌de‌ ‌até‌ ‌35%‌ ‌da‌ ‌cota.‌ ‌

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar na Lotofácil?‌ ‌

Se‌ ‌um‌ ‌apostador‌ ‌quiser‌ ‌tentar‌ ‌a‌ ‌sorte‌ ‌jogando com ‌15‌ ‌números,‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de ganhar‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌mais de 3,2 milhões.‌ ‌Mas,‌ ‌se‌ ‌o‌ ‌jogo‌ ‌tiver‌ ‌20‌ ‌números,‌ ‌essa‌ ‌chance‌ ‌vai‌ ‌a‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌211.‌

15 números acertados – a chance de ganhar é de uma em 3.268.760;

14 números acertados – a chance de ganhar é de uma em 21.792;

13 números acertados – a chance de ganhar é de uma em 692;

12 números acertados – a chance de ganhar é de uma em 60;

11 números acertados – a chance de ganhar é de uma em 11;

Onde receber o prêmio?

É possível receber o prêmio da Lotofácil em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Entretanto, caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), o pagamento será realizado somente nas agências da Caixa.

Contudo, valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos após dois dias da apresentação do bilhete na agência da Caixa. Prêmios de apostas online podem ser transferidos para contas do Mercado Pago.

