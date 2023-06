Lotofácil 2833 resultado de hoje: horário ao vivo pós feriado

A Lotofácil 2833 vai pagar o valor de R$ 1,7 milhão ao vencedor hoje. O sorteio aceita apostas até às 19h deste dia 9 de junho. A transmissão do resultado será feita pela televisão e internet, ao vivo para todos os espectadores.

Como assistir ao sorteio da Lotofácil 2833?

O sorteio da Lotofácil 2833 ocorre neste dia 9 de junho, sábado, a partir das 20h, horário de Brasília. O público poderá acompanhar ao vivo pela internet.

O sorteio será transmitido pelo canal do YouTube da Caixa Econômica Federal. Basta acessar o endereço https://www.youtube.com/@canalcaixa/ na data e horário indicados e clicar em 'ao vivo'. Depois, é só esperar o início da transmissão quando o programa estiver no ar.

Como apostar na loteria?

As apostas podem ser feitas até às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de dezembro. É possível jogar nas lotéricas de todo o país ou pela internet.

Para fazer sua aposta pela internet, siga os passos:

Passo 1: acesse o site da Loterias Caixas (https://loterias.caixa.gov.br/) ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play. Pela internet, só é possível fazer apostas gastando acima de R$ 30.

Passo 2: do lado esquerdo da tela, clique em 'loterias caixas' e depois em 'lotofácil';

Passo 3: clique em 'mega da virada' e depois, no canto inferior', em 'clique e aposte';

Passo 4: escolha a modalidade e clique em 'aposte já'. A quantidade mínima de apostas é de 7 jogos;

Passo 5: insira seu CPF e a senha cadastrada no site da caixa. Novos usuários devem se cadastrar;

Passo 6: aceite os termos de uso e preencha sua aposta, escolhendo entre 6 e 20 números dos 60 disponíveis;

Passo 7: informe os dados e conclua o pagamento.

Nas lotéricas, o valor de cada aposta é de R$ 3.

Como ver o resultado da Lotofácil 2833?

Quem perder o sorteio ao vivo pode conferir o resultado na internet. Os números sorteados ficarão disponíveis no site das Loterias Caixa, que publica o resultado de todos os sorteios recentes de diversos concursos.

Os resultados dos anos anteriores também estão disponíveis no site para acesso. Veja como acessar os números sorteados:

Passo 1: acesse o site da Loterias Caixas (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/);

Passo 2: depois do sorteio, clique na opção 'Lotofácil 2833' para ver o resultado.

Quais as dezenas mais sorteadas do concurso?

Muitas pessoas usam as dezenas mais sorteadas da história do concurso como estratégia para apostar, pois acreditam que isso gera mais chances de vencer. Se você é um desses apostadores, saiba que o número mais sorteado na Lotofácil é o 03, de acordo com informações da Caixa.

A sequência dos 10 números mais sorteados são: 20, 10, 11, 25, 13, 24, 14, 03, 05 e 04.

Em contrapartida, o menos sorteado é o 8.

