Mega da Virada 2023: números mais sorteados e os que nunca saíram até hoje

Sem dúvidas, um dos concursos mais aguardados da loteria brasileira é a Mega da Virada 2023, que vai pagar cerca de R$ 500 milhões para pelo menos um sortudo na noite do dia 31 de dezembro de 2022. A chance de ganhar é de uma em 50 milhões, segundo a Caixa, mas há quem tente aumentar a probabilidade por meio da análise dos números mais sorteados da história.

Números mais sorteados da história

Agora, vamos aos números que foram sorteados mais vezes em toda a história para quem quer tentar a sorte com essas referências na Mega da Virada 2023.

10 - sorteado 4 vezes

3 - sorteado 3 vezes

5 - sorteado 3 vezes

20 - sorteado 3 vezes

33 - sorteado 3 vezes

36 - sorteado 3 vezes

2 - saiu 2 vezes

11 - saiu 2 vezes

12 - saiu 2 vezes

17 - saiu 2 vezes

18 - saiu 2 vezes

21 - saiu 2 vezes

22 - saiu 2 vezes

32 - saiu 2 vezes

34 - saiu 2 vezes

35 - saiu 2 vezes

37 - saiu 2 vezes

38 - saiu 2 vezes

40 - saiu 2 vezes

41 - saiu 2 vezes

42 - saiu 2 vezes

46 - saiu 2 vezes

51 - saiu 2 vezes

53 - saiu 2 vezes

56 - saiu 2 vezes

58 - saiu 2 vezes

1 - sorteado uma vez

4 - sorteado uma vez

6 - sorteado uma vez

14 - sorteado uma vez

15 - sorteado uma vez

16 - sorteado uma vez

23 - sorteado uma vez

24 - sorteado uma vez

25 - sorteado uma vez

27 - sorteado uma vez

29 - sorteado uma vez

30 - sorteado uma vez

31 - sorteado uma vez

43 - sorteado uma vez

45 - sorteado uma vez

47 - sorteado uma vez

49 - sorteado uma vez

50 - sorteado uma vez

52 - sorteado uma vez

55 - sorteado uma vez

57 - sorteado uma vez

Números que nunca foram sorteados

Há quem queira, ainda, tentar a sorte de acertar números que nunca foram sorteados na Mega da Virada para fazer o jogo do concurso de 2023. Até hoje, quem jogou nos seguintes números nunca teve a oportunidade de ser sorteado:

7 – 8 – 9 – 13 – 19 – 21 – 26 – 28 – 39 – 44 – 48 – 54 – 59 – 60

Todos os resultados da Mega da Virada

Além de levar em conta os últimos resultados para jogar na Mega da Virada 2023, os apostadores que quiserem tentar a sorte e começar o ano com uma bolada no bolso podem observar os números mais sorteados desde 2009, quando o concurso adotou o modelo atual, até hoje. Vamos aos dados:

Resultado Mega da Virada 2022: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46

Dois apostadores ficaram milionários em 2021, um de Cabo Frio (RJ) e outro de Campinas (SP) e cada um levou cerca de R$ 189 milhões.

Resultado Mega da Virada 2021: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42

Em 31 de dezembro de 2020, o prêmio também foi dividido entre duas apostas: uma de Aracaju (SE) e outra feita pela internet. Cada apostador ganhou cerca de R$ 163 milhões.

Resultado Mega da Virada 2020: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42

Neste ano, dois apostadores ganharam, mas um deles (que fez um jogo pela internet) não apareceu para retirar o prêmio de mais de R$ 162 milhões.

Resultado Mega da Virada 2019: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58

Em 2019, foram quatro ganhadores da Mega da Virada: dois de São Paulo (SP), um de Criciúma (SC) e um de Juscimeira (MT). Cada um ganhou mais de 76 milhões de reais.

Resultado Mega da Virada 2018: 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33

Em 2018, um recorde: 52 apostas acertaram as seis dezenas da Mega da Virada. Cada ganhador levou quase R$ 6 milhões para casa.

Resultado Mega da Virada 2017: 03 - 06 - 10 -17 -34 -37

Em 2017, cada sortudo levou mais de 18 milhões de reais como prêmio por ter acertado as seis dezenas da Mega da Virada. Foram 17 bilhetes premiados.

Resultado Mega da Virada 2016: 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53

O prêmio para cada aposta ganhadora em 2016 foi de quase 37 milhões de reais. No total, seis pessoas dividiram os 220 milhões.

Resultado Mega da Virada 2015: 02 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56

Em 2015, também foram seis ganhadores da Mega da Virada. Cada um embolsou mais de R$ 41 milhões de um total de R$ 246 milhões.

Resultado Mega da Virada 2014: 01 - 05 - 11 - 16 - 20 - 56

Quatro pessoas acertaram as seis dezenas do concurso realizado em 2014. Cada uma delas levou para casa quase 66 milhões de reais.

Resultado Mega da Virada 2013: 20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53

Em 2013, também foram quatro acertadores das dezenas da Mega da Virada, mas cada um embolsou menos que no ano anterior: um pouco mais de 56 milhões.

Resultado Mega da Virada 2012: 14 - 32 - 33 - 36 - 41 - 52

Já em 2012, os três sortudos que acertaram a dezenas levaram para casa mais de 81 milhões de reais cada um. O prêmio total foi de R$ 244,7 milhões.

Resultado Mega da Virada 2011: 03 - 04 - 29 - 36 -45 - 55

Cinco pessoas ficaram milionárias no final de 2011. Cada uma levou o prêmio de mais de R$ 35 milhões de um total de R$ 177, 6 milhões.

Resultado Mega da Virada 2010: 02 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50

Quatro ganhadores dividiram R$ 194 milhões em 2010. O prêmio individual foi de mais de 48 milhões de reais.

Resultado Mega da Virada 2009: 10 - 27 - 40 - 46 - 49 - 58

No primeiro ano oficial da Mega da Virada, duas pessoas ganharam mais de R$ 72 milhões cada. O prêmio total naquele ano foi de quase R$ 145 milhões.

Como apostar na Mega da Virada 2o23?

Agora que você já tem as informações sobre os números que mais saíram até hoje e os que nunca firam sorteados, veja como jogar na Mega da Virada 2023 e tentar a sorte. Neste ano, o apostador pode escolher até 20 números para jogar e as apostas são feitas presencialmente em uma casa lotérica ou pela internet nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site ou app).

O valor da aposta com seis dezenas, chamada de aposta simples, é de R$ 4,50. Quanto mais números escolhidos, maior a chance de ganhar. Por outro lado, o valor da aposta vai crescendo gradativamente. É importante ressaltar que as apostas simples só podem ser feitas nas lotéricas. Na internet, é preciso jogar, pelo menos, o equivalente a R$ 30.

As apostas podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro e o sorteio está marcado para as 20h (horário de Brasília) do mesmo dia com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa na internet.

Outra opção para quem quer aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada 2023 é comprando cotas de bolões, organizados por grupos ou pelas próprias lotéricas. Essa modalidade é mais barata que apostar em muitas dezenas, mas a má notícia é que o prêmio é dividido entre o número de cotas.

Para bolões organizados por grupos, a aposta mínima é de R$ 10 (duas cotas de R$ 5). O bolão pode ter, no máximo, 100 cotas. Quem quiser participar de um bolão da casa lotérica basta fazer a solicitação do número de cotas diretamente com o atendente. Em qualquer caso, é indispensável guardar o recibo da aposta, que é o comprovante oficial do jogo e somente com ele é possível receber o prêmio.