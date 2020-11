Lotofácil 2077 pode pagar R$ 1,5 milhão hoje; veja como apostar

Nesta segunda-feira, dia 09, mais um milionário pode surgir no país se acertar as dezenas da Lotofácil 2077 , sorteadas a partir das 20h. O prêmio estimado da faixa principal, de 15 números acertados, é de R$ 1,5 milhão .

Para concorrer na Lotofácil, concurso 2077, é preciso registrar a aposta até às 19h, uma hora antes do horário do sorteio. O evento será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Como ganhar na Lotofácil 2077?

Para ganhar o prêmio principal da Lotofácil 2077 é muito simples, o apostador precisar acertar os 15 números sorteados no concurso. O jogo precisa ser registrado até às 19h em casas lotéricas ou no site oficial da Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além do faixa principal, há prêmios menores para quem conseguir acertar 14, 13, 13 e 11 dezenas. Para escolher a combinação de números, existem duas opções: modo manual e Surpresinha (escolha feita pelo sistema).

Para concorrer em três, seis, 12, 18, ou 24 sorteios com o mesmo número, basta escolher, então, a opção Teimosinha.

Qual o preço da aposta da Lotofácil?

A preço da aposta da Lotofácil, vai depender da quantidade números escolhidos pelo apostador. A‌ ‌menor‌ ‌aposta‌, simples de 15 dezenas, ‌sai‌ ‌por‌ ‌R$2,50.‌ ‌

Entretanto, conforme‌ ‌o‌ ‌jogador‌ ‌seleciona ‌mais‌ ‌números‌ ‌-‌ ‌limitado‌ ‌a‌ ‌20‌ ‌por‌ ‌jogo‌ ‌-‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌‌‌aumenta,‌ ‌podendo‌ ‌ultrapassar‌ ‌R$38‌ ‌mil.‌ ‌Veja a tabela de preço da aposta da Lotofácil 2077 com cada número adicionado:

15 números na Lotofácil custa, assim, R$2,50;

16 números na Lotofácil custa, assim, R$40,00;

17 números na Lotofácil custa, assim, R$340,00;

18 números na Lotofácil custa, assim, R$2.040,00;

19 números na Lotofácil custa, assim, R$9.690,00;

20 números na Lotofácil custa, assim, R$38.760,00.

Com funciona o Bolão da Lotofácil 2077?

O Bolão da Lotofácil funciona da seguinte maneira: em‌ ‌cada‌ ‌é preciso ter no mínimo duas e no máximo 100 cotas dependendo da quantidade de números do jogo. ‌A cota é a quantidade de recibos que podem ser emitido, determinado, assim, o números de participantes.

Para‌ ‌concorrer,‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌mínimo‌ ‌do‌ ‌bolão‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ ‌não‌ ‌pode‌ ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00,‌ ‌sendo‌ ‌possível‌ ‌realizar‌ ‌com:‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌8‌ ‌cotas‌, assim, para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌15‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌25‌ ‌cotas‌, assim, para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌16‌ ‌números‌;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌30‌ ‌cotas‌, assim, para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌17‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌35‌ ‌cotas‌ , assim, para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌18‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌70‌ ‌cotas, assim,‌ ‌para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌19‌ ‌números;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌100‌ ‌cotas, assim,‌ ‌para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌20‌ ‌números;‌

Probabilidade de ganhar

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil concurso 2077 com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões, segundo a Caixa. Contudo, se forem acrescentados 20 números ao jogo, por exemplo, essa chance pode chegar a uma em 211.

Resultado do último sorteio da Lotofácil

No último sorteio da Lotofácil, concurso 2076, realizado no sábado (07),foram sorteados os números: 01 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 18 22 24 25. Três apostas acertaram todas as dezenas cada uma ganhou R$ 357,1 mil.