O resultado da Lotofácil, concurso 2081 , será anunciado a partir das 20h desta sexta-feira, dia 13. O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas sorteadas é de R$ 1,5 milhão .

O sorteio da Lotofácil 2081, será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa. Para concorrer, o preço da aposta simples é de R$ 2,50 e o apostador pode registrar o jogo em lotéricas ou no site Loterias Caixa (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Para apostar por meio do canal eletrônico, é preciso que o valor gasto seja de no mínimo R$ 30.

Resultado da Lotofácil de ontem

No sorteio da Lotofácil de ontem, concurso 2080, duas apostas, de Prainha (PA) e Palmas (TO), acertaram o resultado e ganharam R$ 4,2 milhões cada. As dezenas do concurso são as seguintes: 01 02 03 05 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 25.

De acordo com a Caixa, nas demais faixas também houveram acertadores: 14 acertos, 426 apos tas faturaram R$ 1,4 ml; 14.8 mil apostas conquistaram R$ 25; 205 mil apostas ganharam R$ 10; e 1,2 milhão de apostas vão receber R$ 5.

Os ganhadores tem o prazo de até 90 dias para retirar o prêmio da Lotofácil. Se os valores não forem resgatados serão encaminhados Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Os sorteios da Lotofácil acontecem quase todos os dias, de segunda a sábado sempre às 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Qual é o preço da aposta da Lotofácil 2081 se adicionar mais números?

Na modalidade da Lotofácil 2081, para aumentar a chance de ganhar o prêmio principal, uma estratégia é adicionar números na aposta. Entretanto, ao fazer isso, automaticamente, o valor do jogo aumenta.

15 números custa, assim, R$2,50;

16 números custa, assim, R$40,00;

17 números custa, assim, R$340,00;

18 números custa, assim, R$2.040,00;

19 números custa, assim, R$9.690,00;

20 números custa, assim, R$38.760,00.

Como funciona o Bolão da Lotofácil?

No Bolão da Lotofácil 2081‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌fazer‌ ‌no‌ ‌máximo‌ ‌10‌ ‌apostas‌ ‌para‌ ‌bolões‌ ‌com‌ ‌15,‌ ‌16,‌ ‌17‌ ‌ou‌ ‌18‌ ‌números,‌ ‌seis‌ ‌para‌ ‌bolões‌ ‌com‌ ‌19‌ ‌números‌ ‌e‌ ‌uma‌ ‌para‌ ‌bolões‌ ‌com‌ ‌20‌ ‌números.‌ ‌

Para‌ ‌concorrer,‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌mínimo‌ ‌do‌ ‌bolão‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ ‌não‌ ‌pode‌ ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00,‌ ‌sendo‌ ‌possível‌ ‌realizar‌ ‌com:‌ ‌

15‌ ‌números, dessa forma, mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌8‌ ‌cotas;

16‌ ‌números, dessa forma, mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌25‌ ‌cotas;

17‌ ‌números, dessa forma, mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌30‌ ‌cotas;

18‌ ‌números, dessa forma, mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌35‌ ‌cotas;

19‌ ‌números, dessa forma, mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌70‌ ‌cotas;

20‌ ‌números, dessa forma, mínimo‌ ‌de‌ ‌duas ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌100‌ ‌cotas‌;‌

Para‌ ‌escolher‌ ‌os‌ ‌números‌ ‌do‌ ‌Bolão da Lotofácil 2081,‌ ‌é‌ ‌necessário‌ ‌preencher‌ ‌no‌ ‌próprio‌ ‌volante‌ ‌ou‌ ‌solicitar‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌pelo‌ ‌sistema‌ ‌ao‌ ‌atendente‌ ‌da‌ ‌lotérica.‌ ‌