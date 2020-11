lotofácil 2091: prêmio de R$ 1,5 milhão pode sair hoje [25]

A Lotofácil 2091 pode entregar o prêmio de R$ 1,5 milhão nesta quarta-feira, dia 25, para as apostas que marcarem as 15 dezenas sorteadas. O resultado pode ser assistido ao vivo, por meio das redes sociais da Caixa, a partir das 20h (horário de Brasília).

O sorteio da Lotofácil 2091 será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Para participar, o apostador deve fazer seu jogo até às 19h (horário de Brasília).

Para registrar o jogo, o apostador tem três opções: em casas lotéricas; aplicativo Loterias Caixa; e site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br). Depois desse horário, automaticamente, as apostas serão para participar do sorteio do concurso 2092 da Lotofácil.

Saiba tudo sobre a Lotofácil 2091

A Lotofácil é conhecida por ser uma modalidade mais fácil de ganhar – comparado a outros jogos lotéricos. Nela são sorteados 15 números, que entregam o prêmio máximo, e a aposta simples sai por R$ 2,50.

O volante da Lotofácil 2091 é composto por 25 dezenas sendo necessário selecionar no mínimo 15 e no máximo 20 para fazer o jogo. ‌Além do prêmio principal, também existem outros para quem acertar ‌14, 13, 12 e 11.

O apostador também pode escolher os números automaticamente pelo sistema – chamado de Surpresinha. Selecionando a Teimosinha, ‌é‌ ‌possível‌ ‌repetir‌ ‌a mesma combinação de dezenas em ‌3,‌ ‌6,‌ ‌12,‌ ‌18‌ ‌ou‌ ‌24‌ concursos consecutivos.‌ ‌

Os‌ ‌sorteios‌ ‌da‌ ‌modalidade ‌são‌ ‌realizados‌ ‌quase‌ ‌todos‌ ‌os‌ ‌dias: de‌ ‌segunda-feira‌ ‌a‌ ‌sábado,‌ ‌sempre‌ ‌no‌ ‌mesmo‌ ‌horário,‌ ‌às‌ ‌20h.

Bolão da Lotofácil

Para aumentar ainda mais as chances de ganhar, muitas pessoas optando por fazer o Bolão da Lotofácil 2091. Os‌ ‌números‌ ‌devem ser ‌preenchidos ‌no‌ ‌próprio‌ ‌volante‌ ‌ou‌ ‌solicitar‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌pelo‌ ‌sistema‌ ‌ao‌ ‌atendente‌ ‌da‌ ‌lotérica.‌

Para‌ ‌concorrer,‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌mínimo‌ ‌do‌ ‌bolão‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ não‌ pode ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00,‌ ‌sendo‌ ‌possível‌ ‌realizar‌ ‌com:‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌8‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌15‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌25‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌16‌ ‌números)‌ ‌;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌30‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌17‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌35‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌18‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌70‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌19‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌100‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌20‌ ‌números);‌

Probabilidade de ganhar

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil concurso 2091 com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões. Mas, se forem acrescentados 20 números ao jogo, por exemplo, essa chance pode chegar a uma em 211.