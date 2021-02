Lotofácil 2161 tem prêmio de R$ 1,5 milhão hoje, sexta-feira (19/02)

Nesta sexta-feira, dia 19, a Lotofácil 2161 pode entregar o prêmio de R$ 1,5 milhão para o jogador que marcar as 15 dezenas. A partir das 20h, no canal Caixa do Youtube e página do Facebook Loterias Caixa, ocorre a transmissão do sorteio ao vivo.

No último concurso, as dezenas sorteadas foram: 25 14 24 18 16 19 02 04 12 21 08 11 05 06 15.

Veja os ganhadores aqui

O valor mínimo para concorrer ao concurso da modalidade é de R$ 2,50 e dá para fazer as apostas tanto em casa lotéricas, quanto online: aplicativo Loterias Caixa ou site (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br). Pagando um valor maior, a Caixa permite jogos de até 20 dezenas por jogo.

Na Lotofácil 2161 serão sorteados 15 números, que entregam o prêmio máximo. Entretanto, quem acertar ‌14, 13, 12 ou 11 dezenas também fatura.

A terceira, quarta e quinta faixa entregam valores fixos de prêmio sendo, respectivamente, de: R$ 25, R$ 10 e R$ 5. Para aumentar a chance de ganhar, outra possibilidade é o bolão, que tem cota mínima de R$ 3.

Qual é a chance de ganhar na Lotofácil 2161?

A chance de ganhar na Lotofácil com a aposta mínima, de 15 números, é de uma em mais de R$ 3,2 milhões. Já na segunda faixa, 14 acertos, a probabilidade vai para uma em 21.792.

Marcando 13, 12 ou 11 dezenas, a chance de ganhar na Lotofácil 2161 é de, assim, respectivamente: uma em 692; uma em 60; e uma em 11.