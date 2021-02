Resultado da Lotofácil concurso 2160 (18/2); veja as dezenas de hoje

O resultado da Lotofácil concurso 2160 desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, foi sorteado às 20 horas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 25 14 24 18 16 19 02 04 12 21 08 11 05 06 15.

O prêmio para quem acertar todas as dezenas do resultado da Lotofácil concurso 2160 é de R$ 7 milhões.

Todos os resultados da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2159. O sorteio foi na quarta-feira, 17/02. Os números sorteados foram:

24 07 16 02 21

14 01 13 04 18

22 05 25 12 20

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2158. O sorteio foi no sábado, 13/02. Os números sorteados foram:

03 05 08 07 09

12 14 17 18 19

20 21 23 24 25

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2157. O sorteio foi na sexta-feira, 12/02. Os números sorteados foram:

02 04 05 06 12

13 14 16 17 18

19 21 22 24 25

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2156. O sorteio foi na quinta-feira, 11/02. Os números sorteados foram:

08 12 18 23 05

07 21 19 13 04

14 06 20 10 17

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2155. O sorteio foi na quarta-feira, 11/02. Os números sorteados foram:

21 13 18 22 14

15 19 03 06 02

20 09 01 17 04

Como funciona a premiação da Lotofácil?

O prêmio bruto do sorteio da Lotofácil corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será retirado o valor para o pagamento dos prêmios com valores fixos:

R$ 5,00 para as apostas com 11 números certos entre os 15 sorteados;

R$ 10,00 para as apostas com 12 dezenas certos entre os 15 sorteados;

R$ 25,00 para as apostas com 13 acertos entre os 15 sorteados.

Após a apuração dos prêmios com valores fixos, o valor restante da premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios. Confira:

62% entre os acertadores de 15 números;

13% entre os acertadores de 14 números;

10% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 15 números nos concursos de final 0;

15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Nos concursos de final 0, após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

72% entre os acertadores de 15 números;

13% entre os acertadores de 14 números;

15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.