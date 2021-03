Lotofácil 2169 tem prêmio de R$ 1,5 milhão nesta segunda (01/03)

A Lotofácil 2169 desta segunda-feira, dia 01, pode fazer mais um milionário com o prêmio estimado de R$ 1,5 milhão. O sorteio está previsto para começar às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, contará com transmissão vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Em seu último sorteio, a modalidade entregou o prêmio de R$ 1 milhão para uma aposta de Goiânia que acertou as seguintes dezenas do resultado da Lotofácil: 01 03 04 06 08 10 11 12 13 14 16 17 21 23 25 . O concurso 2168 foi realizado no sábado (27) e fez mais ganhadores na segunda, terceira, quarta e quinta faixa de premiação.

Como‌ ‌jogar na Lotofácil?‌ ‌

No‌ ‌volante da Lotofácil 2169,‌ ‌composto‌ ‌por‌ ‌25‌ ‌números,‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌marcar‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌a‌ ‌20.‌ ‌ ‌São‌ ‌sorteados‌ ‌15‌ ‌números e quem‌ ‌acertar‌ ‌todos,‌ ‌leva‌ ‌o‌ ‌prêmio‌ ‌máximo. Também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌ganhar‌ ‌acertando‌ ‌11,‌ ‌12,‌ ‌13‌ ‌ou‌ ‌14 dezenas.‌ ‌ ‌

As apostas podem ser feitas presencialmente em casas lotéricas ou online pelo aplicativo e site das Loterias Caixa.

Quanto‌ ‌custa‌ ‌o‌ ‌jogo da Lotofácil?‌ ‌

A‌ ‌menor‌ ‌aposta da Lotofácil 2169‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌que‌ ‌sai‌ ‌por‌ ‌R$2,50.‌ ‌Conforme‌ ‌o‌ ‌jogador‌ ‌seleciona‌ ‌mais‌ ‌números‌ ‌-‌ ‌limitado‌ ‌a‌ ‌20‌ ‌por‌ ‌jogo‌ ‌-‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌também‌ ‌também‌ ‌aumenta,‌ ‌podendo‌ ‌ultrapassar‌ ‌R$38‌ ‌mil.‌ ‌

15 números custa R$2,50;

16 números custa R$40,00;

17 números custa R$340,00;

18 números custa R$2.040,00;

19 números custa R$9.690,00;

20 números custa R$38.760,00;

Qual‌ ‌é‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌do‌ ‌prêmio da Lotofácil?‌ ‌

O‌ ‌prêmio‌ da Lotofácil 2169 ‌varia‌ ‌de‌ ‌acordo‌ ‌com‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌arrecadado,‌ ‌correspondendo‌ ‌a‌ ‌43,35%‌ ‌do‌ ‌total‌ ‌bruto.‌ ‌São‌ ‌subtraídos‌ ‌dessa‌ ‌porcentagem,‌ ‌três‌ ‌prêmios‌ ‌de‌ ‌valores‌ ‌fixos e o restante distribuído‌ ‌nas‌ ‌demais‌ ‌categorias:‌ ‌

R$‌ ‌5,00‌ ‌para‌ ‌as‌ ‌apostas‌ ‌que acertarem ‌11‌ ‌números‌;

R$‌ ‌10,00‌ ‌para‌ ‌as‌ ‌apostas‌ ‌que acertarem ‌12‌ ‌números;

R$‌ ‌25,00‌ ‌para‌ ‌as‌ ‌apostas‌ ‌que acertarem ‌13‌ ‌números;

13%‌ ‌entre‌ ‌os‌ ‌acertadores‌ ‌de‌ ‌14‌ ‌números;‌

62%‌ ‌entre‌ ‌os‌ ‌acertadores‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números;‌ ‌

Como‌ ‌funciona‌ ‌o‌ ‌bolão da Lotofácil?‌ ‌

Para‌ ‌concorrer com o bolão na Lotofácil 2169,‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌mínimo‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ ‌não‌ ‌pode‌ ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00. A quantidade de cota mínima para qualquer tipo de jogo é de duas. Dessa forma, o máximo permito é de: 8‌ ‌cotas‌ para 15 números; 25 cotas para 16 números‌; 30 cotas para 17 números; 35 cotas para 18 números; 70 cotas para 19 números; e 100 cotas para 20 números.

É ‌possível‌ ‌comprar‌ ‌cotas‌ ‌de‌ ‌bolões da Lotofácil 2169‌ ‌organizados‌ ‌pelas‌ ‌Unidades‌ ‌Lotéricas,‌ ‌com‌ ‌possibilidade‌ ‌de‌ ‌cobrança‌ ‌da‌ ‌Tarifa‌ ‌de‌ ‌Serviço‌ ‌adicional‌ ‌de‌ ‌até‌ ‌35%‌ ‌da ‌cota.‌ ‌

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar na Lotofácil?

Se‌ ‌um‌ ‌apostador‌ ‌quiser‌ ‌tentar‌ ‌a‌ ‌sorte‌ ‌com‌ ‌a‌ ‌aposta‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌dele‌ ‌ganhar‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌3.268.760.‌ ‌Mas‌ ‌se‌ ‌o‌ ‌jogo‌ ‌da Lotofácil 2169 tiver‌ ‌20‌ ‌números,‌ ‌essa‌ ‌chance‌ ‌vai‌ ‌a‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌211.‌