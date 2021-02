Resultado da Lotofácil 2168: números de sábado (27/02/2021)

Os apostadores podem conferir o resultado da Lotofácil concurso 2168, que sorteia o prêmio de R$ 1,5 milhão, a partir das 20h deste sábado (27). Para levar a bolada, é preciso acertar os 15 números sorteados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números do resultado da Lotofácil concurso 2168 deste sábado são: 01 03 04 06 08 10 11 12 13 14 16 17 21 23 25.

O prêmio para quem acertar o resultado da Lotofácil concurso 2168 pode ser resgatado em lotéricas ou agências da Caixa se for menor que R$ 1.332,78,. Para valores maiores, o apostador só consegue retirar agências da Caixa mediante apresentação do R.G, C.P.F e bilhete premiado. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui.

Resultados dos últimos sorteios da Lotofácil

Resultado da Lotofácil concurso 2167, sexta-feira, 26/02. Os números sorteados foram:

02 03 04 06 07

09 11 12 14 16

17 18 19 20 23

Resultado da Lotofácil concurso 2166, quinta-feira, 25/02. Os números sorteados foram:

12 06 09 10 11

20 02 13 04 18

24 21 14 03 15

Resultado da Lotofácil concurso 2165, quarta-feira, 24/02. Os números sorteados foram: