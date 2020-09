Lotofácil da Independência: saiba quais são os números mais sorteados

Quem nunca pensou em mudar de vida ganhando na loteria? Com certeza, muita gente já sonhou com o bilhete premiado. Neste sábado (12), esse sonho pode se tornar realidade com a Lotofácil da Independência , que vai sortear R$120 milhões.

Quem quiser concorrer pode fazer sua aposta ‌nas‌ ‌lotéricas‌ ‌ou‌ ‌pela‌ ‌internet,‌ ‌no‌ ‌site‌ ‌da‌ ‌Caixa,‌ ‌até‌ ‌às‌ ‌19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, que será realizado ‌a partir das ‌20h‌ ‌no‌ ‌Espaço‌ Loterias Caixa,‌ ‌localizado‌ ‌no‌ ‌Terminal‌ ‌Rodoviário‌ ‌Tietê,‌ ‌em‌ ‌São‌ ‌Paulo.‌ ‌

Como será a Lotofácil da Independência 2020?

Esse é o maior prêmio da história da edição especial, que começou em 2012 e celebra o dia 7 de setembro. Desde então, muitos apostadores preparam suas estratégias de jogo ou pedem aquela mãozinha para a sorte ajudar no resultado do sorteio.

Mas para quem ainda não fez o jogo e está com dúvida sobre quais números colocar, se foca em datas importantes, se vai de Surpresinha ou pensa em fechamento lotérico, existem alguns números que insistem em sair no sorteio. Então, na Lotofácil da Independência, também não poderia ser diferente.

Nas edições especias da Lotofácil, alguns números aparecem em quase todos os sorteios. Entretanto, isso não significa que essas dezenas sairão no próximo concurso da Lotofácil da Independência.

Para quem nunca apostou na Lotofácil, essa é uma ótima chance para testar sua sorte e levar pra casa essa bolada. Vale lembrar que, por ser uma edição especial, o prêmio não acumula.

Então, neste sábado, pelo menos uma pessoa vai ser tornar a nova milionária do Brasil.

Números mais sorteados na Lotofácil da Independência

Ao todo, já foram realizadas oito edições da Lotofácil da Independência, que fizeram milionários em 22 estados. Os lugares com mais ganhadores foram São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

De todos os sorteios da Lotofácil da Independência, primeiramente, os números que mais saíram foram o três, seis e 22 – sete vezes cada. Em seguida, o oito, 12, 14, 18 e 21 – seis vezes cada. Em terceiro lugar, dois, quatro, nove, 13, 23, 24 e 25.

Confira os resultados dos sorteios da edições anteriores e saiba quais combinações saíram:

Em 2012 , concurso 800: 03-04-06-07-08-09-10-11-12-13-16-20-21-22-24 ;

Em 2013 , concurso 952: 01-03-04-06-08-11-12-14-17-18-19-21-22-23-25 ;

Em 2014 , concurso 1102: 02-03-05-06-08-12-14-15-18-19-20-21-22-23-24 ;

Em 2015 , concurso 1255: 01-02-04-06-07-09-10-13-14-16-18-20-21-23-25 ;

Em 2016 , concurso 1408: 01-03-05-08-10-11-12-13-14-19-21-22-23-24-25 ;

Em 2017 , concurso 1557: 02-03-04-05-06-09-12-16-17-18-20-21-22-24-25 ;

Em 2018 , concurso 1708: 01-02-03-04-06-07-08-09-10-12-13-14-17-18-22 ;

Em 2019, concurso 1861: 02-03-05-06-07-08-09-13-14-16-18-22-23-24-25;

Como‌ ‌jogar na Lotofácil da Independência 2020?‌ ‌

Quem‌ ‌nunca‌ ‌pensou‌ ‌em‌ ‌como‌ ‌ganhar‌ ‌fácil‌ ‌na‌ ‌loteria?‌ ‌A‌ ‌Lotofácil‌ ‌é‌ ‌uma‌ ‌modalidade‌ ‌de‌ ‌jogo‌ ‌para‌ ‌quem‌ ‌busca‌ ‌um‌ ‌prêmio‌ ‌mais‌ ‌fácil‌ ‌de‌ ‌ganhar‌ ‌e‌ ‌de‌ ‌apostar.‌ ‌

No‌ ‌volante,‌ ‌composto‌ ‌por‌ ‌25‌ ‌números,‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌marcar‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌a‌ ‌20.‌ ‌ ‌São‌ ‌sorteados‌ ‌15‌ ‌números.‌ ‌Quem‌ ‌acertar‌ ‌todos,‌ ‌leva‌ ‌o‌ ‌prêmio‌ ‌máximo.Porém,‌ ‌também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌ganhar‌ ‌acertando‌ ‌11,‌ ‌12,‌ ‌13‌ ‌ou‌ ‌14.‌ ‌ ‌

Para‌ ‌fazer‌ ‌o‌ ‌jogo,‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌dos‌ ‌números‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌feita‌ ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌automaticamente,‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ ‌Também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌repetir‌ ‌a‌ ‌mesma‌ ‌aposta‌ ‌em‌ ‌vários‌ ‌concursos-‌ ‌modalidade‌ ‌conhecida‌ ‌como‌ ‌Teimosinha.‌ ‌O‌ ‌apostador‌ ‌pode‌ ‌escolher‌ ‌concorrer‌ ‌com‌ ‌ela‌ ‌por‌ ‌três,‌ ‌seis,‌ ‌12,‌ ‌18‌ ‌ou‌ ‌24‌ ‌sorteios.‌ ‌

O que acontece se ninguém acertar as 15 dezenas?

Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula.

Então, não existindo apostas premiadas com números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números.

Não existindo apostas premiadas com 15 e 14 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de treze números e assim sucessivamente, até a 5ª faixa de premiação.

Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação (15 acertos).

Quanto rende o prêmio?

Caso apenas uma aposte leve a bolada do prêmio da Lotofácil da Independência e aplicar na poupança o valor mensal em rendimentos é de cerca de R$ 156 mil.

Maiores prêmios da Lotofácil da Independência

R$ 99.487.428,15, concurso 1861 – 06/09/2019 R$ 91.702.300,80, concurso 1708 – 08/09/2018 R$ 89.610.756,66, concurso 1255 – 08/09/2015 51 R$ 88.583.865,00, concurso 1557 – 07/09/2017 15 R$ 82.275.069,40, concurso 1408 – 06/09/2016 10 R$ 78.303.936,11, concurso 1102 – 07/09/2014 43 R$ 73.094.415,90, concurso 952 – 07/09/2013 66 R$ 43.014.185,06, concurso 800 – 06/09/2012 14

Quanto‌ ‌custa‌ ‌o‌ ‌jogo da Lotofácil da Independência?‌ ‌

A‌ ‌menor‌ ‌aposta‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌que‌ ‌sai‌ ‌por‌ ‌R$2,50.‌ ‌Conforme‌ ‌o‌ ‌jogador‌ ‌seleciona‌ ‌mais‌ ‌números‌ ‌-‌ ‌limitado‌ ‌a‌ ‌20‌ ‌por‌ ‌jogo‌ ‌-‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌também‌ ‌também‌ ‌aumenta,‌ ‌podendo‌ ‌ultrapassar‌ ‌R$38‌ ‌mil.‌ ‌

15 números custa R$2,50;

16 números custa R$40,00;

17 números custa R$340,00;

18 números custa R$2.040,00;

19 números custa R$9.690,00;

20 números custa R$38.760,00.

Onde fazer a aposta? As apostas se encerram no dia 12, às 19h. É possível fazer os jogos em casas lotéricas, portal Loterias Online, aplicativo Loterias CAIXA para iOS e Internet Banking Caixa (apenas para correntistas). Clique aqui e aprenda o passo a passo para jogar pela internet.

Como‌ ‌funciona‌ ‌o‌ ‌Bolão da Lotofácil?‌ ‌

Quer‌ ‌ganhar‌ ‌de‌ ‌maneira‌ ‌ainda‌ ‌mais‌ ‌fácil?‌ ‌Então‌ ‌é‌ ‌só‌ ‌reunir‌ ‌um‌ ‌grupo‌ ‌e‌ ‌tentar‌ ‌a‌ ‌sorte‌ ‌no‌ ‌Bolão‌ ‌da‌ ‌Lotofácil.‌ ‌Em‌ ‌cada‌ ‌Bolão‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌fazer‌ ‌no‌ ‌máximo‌ ‌10‌ ‌apostas‌ ‌para‌ ‌bolões‌ ‌com‌ ‌15,‌ ‌16,‌ ‌17‌ ‌ou‌ ‌18‌ ‌números,‌ ‌seis‌ ‌para‌ ‌bolões‌ ‌com‌ ‌19‌ ‌números‌ ‌e‌ ‌uma‌ ‌para‌ ‌bolões‌ ‌com‌ ‌20‌ ‌números.‌ ‌

Para‌ ‌concorrer,‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌mínimo‌ ‌do‌ ‌bolão‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ ‌não‌ ‌pode‌ ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00,‌ ‌sendo‌ ‌possível‌ ‌realizar‌ ‌com:‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌8‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌15‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌25‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌16‌ ‌números)‌ ‌;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌30‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌17‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas ‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌35‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌18‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌2‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌70‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌19‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌2‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌100‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌20‌ ‌números);‌

Para‌ ‌escolher‌ ‌os‌ ‌números‌ ‌do‌ ‌Bolão,‌ ‌é‌ ‌necessário‌ ‌preencher‌ ‌no‌ ‌próprio‌ ‌volante‌ ‌ou‌ ‌solicitar‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌pelo‌ ‌sistema‌ ‌ao‌ ‌atendente‌ ‌da‌ ‌lotérica.‌ ‌

Também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌comprar‌ ‌cotas‌ ‌de‌ ‌bolões‌ ‌organizados‌ ‌pelas‌ ‌Unidades‌ ‌Lotéricas,‌ ‌com‌ ‌possibilidade‌ ‌de‌ ‌cobrança‌ ‌da‌ ‌Tarifa‌ ‌de‌ ‌Serviço‌ ‌adicional‌ ‌de‌ ‌até‌ ‌35%‌ ‌da‌ ‌cota.‌ ‌

Quando‌ ‌será ‌realizado o‌ ‌sorteio?‌ ‌

Para‌ ‌quem‌ ‌é‌ ‌ansioso,‌ ‌cada‌ ‌minuto‌ ‌à‌ ‌espera‌ ‌do‌ ‌resultado‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌uma‌ ‌tortura.‌ ‌Mas‌ ‌calma!‌ ‌ O‌ ‌sorteio‌ ‌da‌ ‌Lotofácil‌ ‌da Independência 2020 será realizado no sábado, dia 12 de setembro, a partir das‌ ‌20h.‌ ‌

É‌ ‌possível‌ ‌acompanhar‌ ‌na‌ ‌transmissão‌ ‌ao‌ ‌vivo‌ ‌pela‌ ‌internet,‌ ‌por‌ ‌meio‌ ‌das‌ ‌redes‌ ‌sociais‌ ‌da‌ ‌Caixa‌ ‌e‌ ‌da‌ ‌Rede‌ ‌TV.‌

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar?‌ ‌

Será‌ ‌que‌ ‌nessa‌ ‌modalidade‌ ‌é‌ ‌tão‌ ‌fácil‌ ‌assim‌ ‌de‌ ‌ganhar?‌ ‌Se‌ ‌um‌ ‌apostador‌ ‌quiser‌ ‌tentar‌ ‌a‌ ‌sorte‌ ‌com‌ ‌a‌ ‌aposta‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌dele‌ ‌ganhar‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌3.268.760.‌ ‌Mas‌ ‌se‌ ‌o‌ ‌jogo‌ ‌tiver‌ ‌20‌ ‌números,‌ ‌essa‌ ‌chance‌ ‌vai‌ ‌a‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌211.‌

15 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 3.268.760;

14 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 21.792;

13 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 692;

12 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 60;

11 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 11;

Onde receber o prêmio?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias da apresentação na agência da Caixa.

