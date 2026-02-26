Lotofácil hoje (26/02/26): preços e como apostar em São Paulo

A Lotofácil segue consolidada como a modalidade favorita dos brasileiros, e nesta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, o concurso 3622 tem um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Para os apostadores de São Paulo e de todo o Brasil, o sorteio de hoje representa mais uma chance de mudar de vida. O evento acontece pontualmente às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, o coração financeiro de da capital.
Como apostar na Lotofácil hoje em São Paulo
Se você está na capital paulista ou em qualquer cidade do estado de São Paulo, a tradição de ir até uma Casa Lotérica continua forte. São Paulo possui a maior rede de unidades lotéricas do país, o que facilita o acesso do apostador.
Para registrar seu jogo fisicamente:
Localize uma lotérica: elas geralmente funcionam das 08h às 18h ou 19h, dependendo da região (shoppings costumam ter horários estendidos).
Pegue o volante: o volante da Lotofácil possui 25 números disponíveis (de 01 a 25).
Escolha seus números: você deve marcar no mínimo 15 dezenas e no máximo 20.
Horário limite: as apostas para o concurso de hoje podem ser feitas presencialmente até as 20h. Após esse horário, os jogos registrados valerão apenas para o concurso seguinte.
Além da aposta individual, em São Paulo é muito comum a prática dos Bolões da Caixa. Ao chegar no balcão, você pode perguntar ao atendente quais bolões estão disponíveis. Essa é uma excelente estratégia para aumentar suas chances matemáticas, pois permite participar de jogos com mais dezenas marcadas dividindo o custo com outros apostadores.
Como apostar na Lotofácil pela internet
A tecnologia transformou a maneira como o paulistano e o brasileiro lidam com a sorte. Hoje, não é mais necessário enfrentar filas para tentar o prêmio milionário. A Caixa Econômica Federal disponibiliza três plataformas principais para quem busca conveniência:
Portal Loterias Online: O site oficial permite que você escolha seus números, salve seus jogos favoritos e utilize a função “Surpresinha” (onde o sistema escolhe os números por você).
Aplicativo Loterias Caixa: Disponível para sistemas iOS e Android, o app é intuitivo e permite o pagamento via cartão de crédito ou Pix, facilitando a confirmação imediata da aposta.
Internet Banking Caixa: Exclusivo para quem já é cliente do banco, permitindo apostar diretamente debitando da conta corrente.
Diferentemente das lotéricas físicas, onde você pode fazer uma aposta única de R$ 3,50, os canais digitais exigem um valor mínimo de R$ 30,00 por carrinho de compras. Você pode preencher esse valor com vários jogos da Lotofácil ou misturar com outras modalidades, como Mega-Sena ou Quina.
Quais os preços das apostas
O valor que você paga na Lotofácil está diretamente ligado à sua probabilidade de ganhar. Em 2026, os valores estão estruturados para permitir desde o jogo popular até investimentos mais arrojados em apostas múltiplas.
Abaixo, detalhamos os custos atuais para cada tipo de aposta:
|Quantidade de Números Marcados
|Valor da Aposta (R$)
|Probabilidade de Acertar 15 Números
|15 números
|R$ 3,50
|1 em 3.268.760
|16 números
|R$ 56,00
|1 em 204.297
|17 números
|R$ 476,00
|1 em 24.035
|18 números
|R$ 2.856,00
|1 em 4.005
|19 números
|R$ 13.566,00
|1 em 843
|20 números
|R$ 54.264,00
|1 em 211
O que se ganha com 11 acertos na Lotofácil?
Uma das perguntas mais frequentes entre os iniciantes é sobre as faixas menores de premiação. A Lotofácil é extremamente popular justamente porque é comum sair da lotérica com algum dinheiro de volta, mesmo que não seja o prêmio milionário.
Com 11 acertos, você ganha um prêmio fixo de R$ 7,00.
Pode parecer pouco, mas esse valor corresponde a exatamente o dobro do custo de uma aposta simples (R$ 3,50). Isso significa que, se você acertar 11 números, você não apenas recupera o que investiu, como também garante o valor para fazer mais dois jogos simples para o próximo sorteio.
Além dos 11 acertos, existem outros prêmios fixos:
12 acertos: R$ 14,00
13 acertos: R$ 35,00
Já para as faixas de 14 e 15 acertos, o prêmio é variável. O valor acumulado após o pagamento dos prêmios fixos é distribuído percentualmente entre os acertadores dessas faixas superiores.
FAQ
Para o sorteio de hoje (26/02/2026), você pode apostar até as 20h em agências lotéricas ou nos canais digitais.
Em uma aposta simples de 15 números, a chance é de 1 em 3.268.760. Para efeito de comparação, é muito mais fácil que a Mega-Sena, onde a chance é de 1 em 50 milhões.
Prêmios líquidos de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados em qualquer unidade lotérica. Acima desse valor, o pagamento é feito exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade e o bilhete original.
É uma opção para quem gosta de jogar sempre os mesmos números. Com ela, você pode repetir a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
O prêmio acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação (15 acertos). No entanto, é raro a Lotofácil acumular por muitos dias, dada a probabilidade favorável.