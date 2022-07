Lotofácil Independência 2022 vai pagar prêmio histórico

Os brasileiros têm até o dia 10 de setembro para apostar na Lotofácil Independência 2022 e concorrer ao prêmio histórico que pode chegar a R$ 170 milhões, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal.

O concurso 2610 é um dos queridinhos dos apostadores neste ano. Ele faz parte do seleto grupo de quatro sorteios anuais da Loteria da Caixa que acumulam 12 meses de prêmio e pagam o total acumulado de qualquer maneira. Em outras palavras, na Lotofácil Independência com certeza vai haver um novo milionário. Os outros concursos que funcionam dessa forma são a Mega da Virada, a Dupla-Sena de Páscoa e a Quina de São João.

Confira também os números da Lotofácil de 2021

Como apostar na Lotofácil Independência 2022

Para concorrer ao prêmio de qualquer concurso regular da Lotofácil, o jogador deve marcar de 15 a 20 números e torcer para que 15 deles sejam sorteados. O sistema da Lotofácil Independência 2022 segue o mesmo dos outros concursos, mas caso ninguém acerte todas as dezenas, o prêmio vai para quem tiver a sorte de marcar 14 números entre os sorteados. Se houver mais de um sortudo, o dinheiro será dividido em partes iguais entre o número total de acertadores.

As apostas poderão ser feitas a partir do dia 1º de agosto, mas os concursos convencionais da Lotofácil seguem correndo normalmente. Por isso, é preciso atenção na hora de preencher o volante, que deve ser específico do concurso desejado. Somente depois do dia 26 de agosto é que só será possível jogar na Lotofácil Independência 2022 e isso poderá ser feito até 10 de setembro (data prevista para a realização do sorteio). Depois, retornam ao calendário os sorteios regulares e a próxima chance de concorrer em concurso especial será na Mega da Virada, sorteada anualmente no dia 31 de dezembro.

Os jogos da Lotofácil Independência 2022 podem ser feitos em qualquer casa lotérica credenciada Caixa ou nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site ou aplicativo). Para concorrer à fortuna, a aposta simples (15 números) vai custar R$ 2,50, mas quem quiser apostar 20 números (aposta máxima) e aumentar as chances de ser sorteado, terá que desembolsar mais de 38 mil reais. Pela internet, no entanto, o valor mínimo de aposta é de R$ 30 e o pagamento só pode ser feito com cartão de crédito.

Prêmio pode chegar a R$ 170 milhões

O valor oficial do prêmio acumulado para a Lotofácil Independência 2022 ainda não foi divulgado pela Caixa, mas isso deve ocorrer nos próximos dias. A estimativa é que chegue a R$ 170 milhões (valor correspondente a 15% do que foi arrecadado ao longo de 12 meses nos concursos convencionais da Lotofácil).

A título de comparação, em 2021, foram mais de R$ 159 milhões pagos a 57 apostadores, que dividiram o prêmio – cada um ficou com uma fatia acima dos R$ 2,5 milhões. Os ganhadores da Lotofácil Independência 2022 poderão resgatar o prêmio em qualquer agência Caixa mediante a apresentação do bilhete original, RG e CPF no prazo máximo de 90 dias corridos a partir da data de realização do sorteio.

Como aumentar as chances de ganhar na Lotofácil Independência 2022

Quem quer aumentar as chances de ganhar o prêmio histórico da Lotofácil Independência 2022 pode aumentar a quantidade de números marcados no cartão de aposta. No entanto, o valor de um jogo com 20 números é alto e, por isso, nem todos podem fazer isso. A boa notícia é que é possível aumentar as chances de ganhar de maneiras mais econômicas:

Bilhetes extras – O apostador pode jogar com quantos bilhetes quiser. Cada aposta simples custa R$ 2,50 e, caso opte por fazer dois bilhetes diferentes, por exemplo, ele vai desembolsar 5 reais e assim por diante.

Bolão – Outra opção para aumentar as chances de ganhar na Lotofácil Independência 2022 é participando de bolões e, esse caso, o prêmio é dividido entre o número de apostadores. Até 2012, o bolão era uma opção informal para aumentar as chances e era organizado diretamente por cada grupo. Mas, desde aquele ano, a prática está oficializada pela Caixa, o que confere mais segurança aos jogadores – cada um recebe um comprovante de participação. Importante ressaltar que essa modalidade não pode ser feita pela internet, somente na Casa Lotérica.

A primeira opção de bolão da Lotofácil Independência 2022 é juntar um grupo de pessoas e ratear o valor da aposta (e, consequentemente, do prêmio). A quantidade de cotas deve ser registrada na lotérica. Na Lotofácil, cada bolão tem valor mínimo de 10 reais e pode ter no máximo 8 cotas. Há ainda a opção de comprar cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas. Nesse caso, pode haver cobrança adicional por serviço e os números são escolhidos pelo sistema.

Relacionado: resultado Loteria Federal