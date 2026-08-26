Lotofácil

Morador de Fortaleza leva prêmio milionário da Lotofácil

Ganhador fez aposta simples

Escrito por Anny Malagolini
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Uma aposta de Fortaleza (CE) acertou as 15 dezenas sorteadas no concurso 3771 da Lotofácil, realizado nesta terça-feira, 25 de agosto de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O bilhete premiado foi registrado na Loteria Sumaré e garantiu o prêmio de R$ 1.431.471,60.

Os números sorteados na Lotofácil foram: 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23 e 25.

A aposta vencedora foi feita na modalidade física, com uma aposta simples de 15 números. Segundo os dados da Caixa, o prêmio principal não acumulou. O único bilhete com 15 acertos no concurso 3771 foi registrado em Fortaleza, no Ceará, na Loteria Sumaré – Sumaré Serviços de Loterias Ltda.

Além do prêmio principal, outras faixas também tiveram ganhadores:

15 acertos: 1 aposta, com prêmio de R$ 1.431.471,60;
14 acertos: 194 apostas, com R$ 2.210,21 para cada uma;
13 acertos: 10.027 apostas, com R$ 35,00 cada;
12 acertos: 87.690 apostas, com R$ 14,00 cada;
11 acertos: 473.989 apostas, com R$ 7,00 cada.
Quanto está o prêmio da Lotofácil 3772?

Para o concurso 3772, previsto para quarta-feira, 26 de agosto, a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões. Também estão acumulados R$ 230.882,52 para o próximo concurso de final zero, o 3780. Já o valor destinado ao concurso especial da Lotofácil da Independência chega a R$ 151.423.340,33.

O apostador pode conferir o resultado e a premiação nos canais oficiais das Loterias Caixa ou em uma casa lotérica. Para quem fez uma aposta física, é importante guardar o bilhete e verificar os números sorteados com atenção.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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