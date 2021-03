Lotofácil 2186: próximo sorteio tem prêmio de R$ 1,5 milhão

Neste sábado, dia 20, as Loterias Caixa realiza o próximo sorteio da Lotofácil, concurso 2186, que tem o prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. A partir das 20h os apostadores já conseguem saber o resultado por meio da transmissão ao vivo no canal Caixa do YouTube e página Loterias Caixa do Facebook.

No último sorteio, desta sexta-feira (19), três apostas cravaram as dezenas da Lotofácil 2186: 01 03 05 08 09 12 13 14 16 17 18 19 20 21 25. Os jogos foram registrados em Dourados (MS), Auriflama (SP) e online e cada um ganhou R$ 395,4 mil.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Para participar do próximo sorteio da Lotofácil, o jogador precisa fazer sua aposta até às 19h em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br). Serão sorteados 15 de 25 números, que entregam o prêmio principal.

Além do prêmio principal, a modalidade também entrega outros para quem fizer ‌14, 13, 12 ou 11 acertos. A aposta de 15 dezenas sai por R$ 2,50, mas se a pessoa estiver disposta a pagar mais, pode aumentar quantidade para até 20 números.

Para aumentar ainda mais as chances de ganhar, muitas pessoas optando por fazer o bolão da Lotofácil 2186. Mas, para concorrer, o‌ ‌bolão não sai por menos de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ não‌ pode ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00.

Qual é a chance de ganhar na Lotofácil?

A chance de acertar o resultado da Lotofácil 2186 com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões. Mas, se a aposta tiver 20 números, essa chance vai para uma em 211.