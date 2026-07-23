Quando corre a Lotofácil da Independência 2026?

Um prêmio estimado em R$ 300 milhões será sorteado na Lotofácil da Independência 2026, o maior da história da modalidade. O concurso especial, que não acumula, será realizado em setembro e garante que toda a premiação principal seja distribuída entre os apostadores, mesmo que ninguém acerte as 15 dezenas.

Data do sorteio da Lotofácil da Independência 2026

O sorteio da Lotofácil especial será realizado na terça-feira, 15 de setembro de 2026, data em que as Loterias CAIXA completam 64 anos. O concurso 3780 está previsto para ocorrer às 11h (horário de Brasília). O evento terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da CAIXA e pelo g1. Além disso, o jornal DCI acompanhará o resultado em tempo real, publicando as 15 dezenas sorteadas assim que forem divulgadas.

As apostas para a Lotofácil da Independência já estão abertas desde 19 de julho de 2026. As chamadas vendas paralelas seguem até 3 de setembro, quando começam as vendas exclusivas para o concurso especial, que permanecem disponíveis até o dia do sorteio.

Os horários de encerramento das apostas podem ser consultados no site da CAIXA, nas unidades lotéricas, no aplicativo Loterias CAIXA e nos canais oficiais das Loterias Online.

A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50, mas o apostador pode marcar até 20 números no mesmo volante, aumentando as chances de ganhar mediante o pagamento de um valor maior.

Nas casas lotéricas, estão disponíveis volantes exclusivos da Lotofácil da Independência. Também é possível apostar pelo aplicativo Loterias CAIXA ou pelo portal das Loterias Online. Nas apostas pela internet, o valor mínimo da compra é de R$ 30.

O que acontece se ninguém ganhar?

Assim como ocorre na Mega da Virada, a Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhuma aposta acerte as 15 dezenas, o prêmio principal será dividido entre os ganhadores da faixa de 14 acertos.

A distribuição da premiação variável segue a regra da modalidade:

87% do valor destinado aos prêmios variáveis vai para quem acertar 15 dezenas;

13% é destinado aos apostadores que fizerem 14 acertos.

Além disso, a edição especial de 2026 contará com valores fixos diferenciados para as demais faixas:

13 acertos: R$ 17,50;

12 acertos: R$ 7,00;

11 acertos: R$ 3,50.

Se não houver acertadores de 15 nem de 14 dezenas, o prêmio principal será repassado para as faixas seguintes, conforme as regras das Loterias CAIXA, garantindo que toda a premiação seja distribuída.

Até hoje, em todas as edições da Lotofácil da Independência, houve apostas vencedoras na faixa principal de 15 acertos, sem necessidade de repasse do prêmio para faixas inferiores.