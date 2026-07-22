Moradores de Fortaleza faturam bolão da Lotofácil e dividem prêmio de R$ 14 milhões

Uma única aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3741 da Lotofácil, sorteado na noite desta terça-feira (21), e faturou sozinha o prêmio de R$ 14.264.457,07. O bilhete vencedor foi um bolão registrado em Fortaleza (CE), na Loteria Aldeota, segundo a Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 04 – 05 – 09 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23

O jogo vencedor foi um bolão com 31 cotas, registrado na Loteria Aldeota, em Fortaleza (CE). A aposta foi feita com 19 dezenas, modalidade que amplia as chances de acerto em comparação à aposta simples de 15 números. Com a confirmação do resultado, o prêmio de R$ 14.264.457,07 será dividido entre os integrantes do grupo. Foi a única aposta do país a acertar as 15 dezenas do concurso 3741 da Lotofácil.

Além do prêmio principal, milhares de apostadores foram contemplados nas demais faixas de premiação:

15 acertos: 1 aposta ganhadora – R$ 14.264.457,07;

14 acertos: 601 apostas ganhadoras – R$ 1.807,51;

13 acertos: 21.108 apostas ganhadoras – R$ 35,00;

12 acertos: 268.742 apostas ganhadoras – R$ 14,00;

11 acertos: 1.455.812 apostas ganhadoras – R$ 7,00.

Com o prêmio principal pago nesta terça-feira, a Lotofácil volta a acumular a partir do próximo concurso. O concurso 3742 será realizado nesta quarta-feira (22), às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Como jogar na Lotofácil 3742?

Os jogos para o sorteio da Lotofácil 3742 podem ser registrados até as 20h30 desta terça-feira nas casas lotéricas credenciadas, no aplicativo ou no site Loterias Caixa.

Na Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis no volante. São sorteadas 15 dezenas, e a aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

Além do prêmio principal para quem acertar as 15 dezenas, a Lotofácil também paga valores para apostas que fizerem 14, 13, 12 e 11 acertos.

Para aumentar as chances de ganhar, também é possível participar de um bolão. Na Lotofácil, o bolão tem valor mínimo de R$ 14, enquanto cada cota deve custar pelo menos R$ 4,50.