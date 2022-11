Quando é o próximo sorteio da Lotofácil: resultado sai na quarta

A Caixa Econômica Federal alterou o calendários de concursos das loterias em razão do feriado de 15 de novembro, o que acabou alterando a data do próximo sorteio da Lotofácil. Hoje não tem extração, mas a boa notícia para os apostadores é que o próximo concurso já volta na quarta, 16 de novembro.

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil

A Caixa não fará o tradicional sorteio da Lotofácil de terça-feira, assim, quem deseja apostar na modalidade terá que esperar pelo próximo concurso, na quarta, dia 16 de novembro. A mudança é consequência do feriado de 15 de novembro, em que se comemora a Proclamação da República.

Com isso, na quarta as loterias vão sortear os resultados da Federal, Quina, Lotofácil, Lotomania, Mega-Sena e Super Sete. O resultado das Loterias da Caixa poderão ser consultados em tempo real no DCI, a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Último resultado da loteria Federal

O último resultado da Lotofácil, concurso 2663 de segunda-feira (14/11), pagou prêmio de R$ 1,5 milhão. Veja os números: 01 03 05 06 07 11 12 13 14 16 18 19 21 22 25

Como funciona a loteria?

Para concorrer, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números no volante, que tem 25 dezenas no total. Assim como ocorre com os concursos regulares da Lotofácil, 15 números são sorteados e ganha quem tiver a sorte de acertar todos eles. A aposta simples custa R$ 2,50 e caso mais de uma pessoa ganhe, o prêmio será dividido em partes iguais.

Nas três menores faixas são pagos R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos. A Caixa então faz a dedução dos prêmios fixos e o distribui o restante assim: 13% para a faixa de 14 números e 62% para a faixa de 15 dezenas.

Se mais de uma aposta acertar o resultado Lotofácil 2641, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores. Dessa forma, o valor pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa.

Se ninguém acertar as 15 dezenas, a quantia acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa.

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil com uma aposta simples é de uma em mais de 3,2 milhões. Já com um jogo de 20 dezenas (máximo permitido), então essa chance aumenta para uma em 211.

