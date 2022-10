Resultado da Lotofácil 2637: duas apostas dividem prêmio de R$ 1,5 milhão

Veja os ganhadores do dia - Foto: DCI

Veja quais os números do sorteio e como apostar no próximo concurso da Lotofácil

A Lotofácil teve seu concurso de número 2637 realizado na noite desta quinta, dia 13 de outubro e houveram ganhadores. Duas apostas acertaram as dezenas da noite e dividirão R$ 1.500.000,00. O próximo sorteio será na sexta-feira, 14 de outubro.

A Lotofácil é realizada em seis oportunidades durante a semana, com certame de segunda a sábado, às 20h. O local dos sorteios é no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil 2637

Se você apostou na Lotofácil nesta quinta-feira e é de Suzano (SP) ou São Luís (MA), hoje poder ser seu dia de sorte, já que as apostas ganhadoras foram registras nessas cidades.

Mas também há ganhadores em outras faixas, então, vamos checar então os números premiados nesta quinta-feira, 13 de outubro.

Números sorteados da Lotofácil: 02-04-05-08-09-10-12-13-19-20-21-22-23-24-25

Detalhamento da premiação do resultado da Lotofácil 2637

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 687.257,09

14 acertos

407 apostas ganhadoras, R$ 1.011,59

13 acertos

12350 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos

140631 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos

761343 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Detalhamento

SAO LUIS – MA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SUZANO – SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Premiação da Lotofácil

Quem acerta onze, doze ou treze dezenas tem direito a receber prêmios fixos estipulados pela Caixa. Os valores são estabelecidos com antecedência e do conhecimento de todos os apostadores. As quantias fixas são de R$ 5 (para quem tem 11 acertos), R$ 10 (para quem soma 12 acertos) e R$ 25 (para os que marcam 13 acertos).

O pagamento desses prêmios fixos é feito no primeiro momento pela Caixa Econômica. Só na sequência, após descontar o valor das quantias fixas, ocorre a distribuição do valor restante, quando se destina 13% para acertadores de 14 números e 62% para os ganhadores do prêmio máximo, referente ao acerto de 15 dezenas.

Quando mais de uma aposta for a ganhadora, como ocorreu no sorteio em questão, este dinheiro é dividido entre os apostadores que acertarem.

Como jogar na Lotofácil

Se você perdeu a data e não apostou no concurso de número 2637 da Lotofácil, não tem problema. Amanhã tem mais. E aprender a jogar é sem mistério.

O apostador deve marcar entre 15 e 20 números, em um rol de 25 opções, enumeradas sequencialmente de 01 a 25 no volante. Quem preferir não preencher o bilhete, também é possível, Para isso, o jogador pode usar a Surpresinha e deixar o sistema selecionar as dezenas de forma randômica.

Outra alternativa é por meio da Teimosinha, na qual o cidadão pode disputar com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 certames seguidos.

Conheça os últimos resultados da Lotofácil através da aba do DCI específica para este sorteio.