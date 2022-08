Quando será o próximo sorteio da Lotofácil? Prêmio de R$ 180 milhões

O próximo sorteio da Lotofácil, concurso 2610, está estimado em R$ 180 milhões e será sorteado em 10 de setembro, após o feriado da Independência. O sorteio das dezenas está previsto para começar a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa em São Paulo.

Lotofácil da Independência 2022: data, premiação e como apostar

Próximo sorteio da Lotofácil será em setembro

Dia 10 de setembro é quando será o próximo sorteio da Lotofácil, concurso especial da Independência 2022. A premiação é a maior da história da modalidade e chega a R$ 180 milhões.

Para participar do próximo sorteio da Lotofácil, os apostadores conseguem registrar o jogo em casas lotéricas, no aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Caso o apostador opte por jogar com 20 números, terá que desembolsar cerca de R$ 38,7 mil. O valor mínimo permitido para compras no aplicativo ou site das Loterias Caixa é de R$ 30.

A comercialização das apostas será feita até às 18h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Lotofácil da Independência.

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar na Lotofácil da Independência 2022?

Se‌ ‌um‌ ‌apostador‌ ‌quiser‌ ‌tentar‌ ‌a‌ ‌sorte‌ ‌jogando com ‌15‌ ‌números,‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de ganhar‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌mais de 3,2 milhões.‌ ‌Nas demais faixas, a chance faturar aumenta: 15 números: chance de ganhar é de uma em 3.268.760 14 números: a chance de ganhar é de uma em 21.792 13 números: a chance de ganhar é de uma em 692 12 números: a chance de ganhar é de uma em 60 11 números – a chance de ganhar é de uma em 11