Lotofácil da Independência 2022: data, premiação e como apostar

As apostas para a Lotofácil da Independência 2022 já estão abertas e o prêmio histórico pode passar a R$ 160 milhões, segundo estimativas da Caixa. A boa notícia é que esse concurso faz parte de um grupo especial, assim como a Mega da Virada, a Dupla-Sena de Páscoa e a Quina de São João, e o prêmio não acumula. Confira todas as informações sobre a Lotofácil da Independência 2022.

Em comemoração ao dia 7 de setembro, todos os anos, a Loteria da Caixa Econômica Federal promove o sorteio da Lotofácil da Independência. Esse é um dos quatro concursos realizados anualmente que não acumulam o prêmio. Ou seja: de qualquer maneira haverá um ganhador na Lotofácil da Independência 2022.

Data do sorteio e premiação da Lotofácil da Independência 2022

Assim como ocorre anualmente, o prêmio milionário da Lotofácil da Independência 2022 será sorteado no sábado seguinte ao feriado de 7 de setembro. Sendo assim, portanto, o sorteio está previsto para ser realizado no dia 10 de setembro, às 20h, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Segundo o site da Loteria da Caixa, a estimativa de prêmio do concurso 2610 da Lotofácil é de 160 milhões de reais, mas o valor oficial ainda não foi divulgado. A Lotofácil da Independência foi criada em 2012 e já distribuiu milhões de reais para centenas de apostadores. Para se ter ideia, só em 2021 foram mais de R$ 159 milhões divididos entre 57 apostadores. Cada um ficou com quase R$ 2,8 milhões.

Como jogar na Lotofácil da Independência concurso 2610

Desde o dia 1º de agosto, os brasileiros que quiserem concorrer ao prêmio milionário da Lotofácil da Independência 2022 já podem fazer suas apostas e tentar ganhar a fortuna estimada em 160 milhões de reais. Os jogos podem ser feitos diretamente nas casas lotéricas e o volante é comemorativo.

Para concorrer, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números no volante, que tem 25 dezenas no total. Assim como ocorre com os concursos regulares da Lotofácil, 15 números são sorteados e ganha quem tiver a sorte de acertar todos eles. A diferença dessa edição especial do concurso, no entanto, é que se ninguém acertar as 15 dezenas, o prêmio vai para quem marcar 14 números sorteados. A aposta simples custa R$ 2,50 e caso mais de uma pessoa ganhe, o prêmio será dividido em partes iguais.

Uma opção para quem quer aumentar as chances de ganhar na Lotofácil Independência 2022 é participar de um bolão da Caixa, o que deve ser feito diretamente na lotérica. Se o bolão for feito entre um grupo de amigos, por exemplo, é preciso registrar o número de cotas, assim cada apostador recebe um comprovante. Mas as lotéricas também organizam seus próprios bolões e oferecem cotas aos jogadores, cobrando uma taxa de serviço. Nesse caso, os números são escolhidos pelo sistema.

Como jogar online

Quem prefere jogar na Lotofácil da Independência 2022 sem sair de casa pode fazer isso pela internet. No site ou app das Loterias Online da Caixa, é possível apostar em qualquer tipo de concurso realizado pelo banco e o mesmo ocorre com o que vai sortear 160 milhões no dia 10 de setembro, o de número 2610 da Lotofácil.

A vantagem é que o pagamento pode ser feito por cartão de crédito a partir de um cadastro simples; a única exigência é que o apostador tenha mais de 18 anos. Por outro lado, o valor mínimo para jogar online na Lotofácil da Independência 2022 pela internet é 30 reais. Se o jogador não quiser escolher as dezenas, o próprio site das Loterias Online oferece combos de 12 jogos por R$ 30 e, nesse caso, os números são escolhidos aletoriamente pelo sistema. Antes de fazer o pagamento, no entanto, é possível ter acesso às dezenas escolhidas.

Da mesma maneira que acontece na casa lotérica, as modalidades Surpresinha e Teimosinha estão disponíveis pela internet. A primeira permite que o sistema escolha os números pelo apostador de forma aleatória e a segunda é a opção de aumentar as chances apostando nas mesmas dezenas em concursos consecutivos.

Todos os resultados da Lotofácil da Independência

Desde 2012, foram realizados ao todo 10 sorteios da Lotofácil da Independência. Confira os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o prêmio que cada um recebeu.

2021 (Concurso 2320): Números sorteados 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 12 – 13 – 15 – 17 – 21- 22 – 23 – 24 – 25. Total de ganhadores: 57 ganhadores – prêmio: R$ 2.791.889,55.

2020 (Concurso 2030): Números sorteados: 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 23 – 25. Ganhadores: 50 – prêmio: R$ 2.499.998,20.

2019 (Concurso 1861): Números sorteados: 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 18 – 22 – 23 – 24 – 25. Total de ganhadores: 33 – prêmio: R$ 3.014.770,55.

2018 (Concurso 1708): Números sorteados: 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 22. Ganhadores: 33 – prêmio: R$ 2.778.857,60.

2017 (Concurso 1557): Números sorteados: 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25. Total de ganhadores: 15 – prêmio: R$ 5.905.591,00.

2016 (Concurso 1408): Números sorteados: 01 – 03 – 05 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25. Total de ganhadores: 10 – prêmio R$ 8.227.506,94.

2015 (Concurso 1255): Números sorteados: 01 – 02 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 21 – 23 – 25. Ganhadores: 51 – prêmio R$ 1.757.073,66.

2014 (Concurso 1102): Números sorteados: 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 12 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24. Ganhadores: 43 – prêmio R$ 1.821.021,77.

2013 (Concurso 952): Números sorteados: 01 – 03 – 04 – 06 – 08 – 11 – 12 – 14 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25. Total de ganhadores: 66 – prêmio R$ 1.107.491,15.

2012 (Concurso 800): Números sorteados: 03 – 04 – 06 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 20 – 21 – 22 – 24. Ganhadores: 14 – prêmio R$ 3.072.441,79.

Pode apostar até quando e como resgatar o prêmio

O sorteio da Lotofácil da Independência 2022, que deve pagar R$ 160 milhões, está previsto para ser realizado no dia 10 de setembro, às 20h. Assim como ocorre com os concursos regulares, as apostas podem ser feitas até o dia do sorteio, no máximo até as 19h.

Os sortudos que acertarem o maior número de dezenas entre as 15 sorteadas podem fazer o resgate na lotérica ou pelo app do Mercado Pago se o prêmio não ultrapassar R$ 1.332,78 por pessoa. Caso ultrapasse, o ganhador só pode resgatar o valor em uma agência da Caixa. Valores acima de R$ 10 mil só ficam disponíveis a partir de dois dias úteis após a presença do ganhador no banco.