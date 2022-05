LOTOFÁCIL 2522: quatro apostas acertam e levam R$ 346 mil cada

Quem terá sido o grande vencedor após a divulgação do resultado da Lotofácil 2522 na noite desta segunda-feira, 16 de maio? Bom, na verdade não foi um só ganhador do prêmio da loteria, mas sim quatro pessoas.

Moradores das cidades de Mauá e São Paulo, em São Paulo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Afonso Cunha, no Maranhão, foram os sortudos que faturaram o prêmio máximo, concedido a quem acerta as 15 dezenas. Cada um conseguiu faturar uma quantia de R$ 346.822,03.

Saiba aqui o resultado da Lotofácil 2522

Para conferir o resultado da Lotofácil 2522, é simples. Pegue o seu bilhete e vá conferindo cada uma das dezenas sorteadas nesta noite: 01-02-03-05-09-10-12-13-15-16-18-19-21-22-25.

Detalhamento do resultado da Lotofácil 2522

15 acertos – 4 apostas ganhadoras, R$ 346.822,03

14 acertos – 366 apostas ganhadoras, R$ 1.135,37

13 acertos- 11679 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos – 132708 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos – 696643 apostas ganhadoras, R$ 5,00

A Caixa Econômica Federal também disponibiliza a checagem dos resultados através da transmissão ao vivo feita em seu canal no YouTube: Acompanhe abaixo:

Como resgatar o prêmio do resultado da Lotofácil 2522

O primeiro passo a ser seguido você já cumpriu acima ao checar se conseguiu algum prêmio no concurso de hoje da Lotofácil.

O próximo passo consiste em resgatar o valor conquistado. Porém, existem algumas regras neste processo. Se a sua quantia ganha no resultado da Lotofácil 2522 for de até R$ 1.903,98 (prêmio bruto), você poderá recolher a premiação em uma casa lotérica credenciada.

Mas, se a sorte lhe render um prêmio maior que esse, será necessário buscar a bolada em uma agência da Caixa, portando documento de identificação com CPF, além, obviamente, do recibo premiado com a aposta original.

É bom ficar ciente que quantias a partir de R$ 10 mil são pagas com no mínimo dois dias úteis a contar da data em que o ganhador comparece à agência da Caixa.