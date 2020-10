O sorteio da Lotofácil, concurso 2060, que pode pagar o prêmio de R$ 3,7 milhões será realizado nesta segunda-feira (19), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Quem acertar as 15 dezenas sorteadas pode levar o prêmio máximo e se tornar o mais novo milionário. Para acompanhar o resultado da Lotofácil, o jogador pode assistir a transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa no Youtube.

No concurso anterior, da noite de sábado (17), uma aposta de Lages, Santa Catarina, acertou as quinze dezenas do resultado da Lotofácil e faturou sozinha R$ 1,1 milhão.

Onde receber o prêmio da Lotofácil?

Em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa o ganhador consegue retirar prêmios líquidos de até R$ 1.332,78. Se o valor for maior, o sortudo só conseguirá buscar seu prêmio em uma agência da Caixa, mas é preciso levar, além do bilhete, o R.G e C.P.F.

O apostador tem até 90 dias corridos para buscar seu prêmio, pois se o valor não for retirado a Caixa repassa o dinheiro para ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior

Qual‌ a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌acertar o resultado da Lotofácil?

Se‌ ‌um‌ ‌apostador‌ ‌quiser‌ ‌tentar‌ ‌a‌ ‌sorte‌ ‌com‌ ‌a‌ ‌aposta‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌dele‌ ‌acertar o resultado da Lotofácil ‌é‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌3.268.760.‌ ‌Mas‌ ‌se‌ ‌o‌ ‌jogo‌ ‌tiver‌ ‌20‌ ‌números,‌ ‌essa‌ ‌chance‌ ‌vai‌ ‌para ‌uma‌ ‌em‌ ‌11.‌

