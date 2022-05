Resultado da Lotofácil 2517 de hoje, terça-feira, 10 de maio

Nesta terça-feira, 10 de maio, a Lotofácil sorteia mais prêmios a partir das 20h. Se você está à procura do resultado da Lotofácil 2517, é só descer um pouco mais e ver se deu sorte desta vez.

Com seis concursos realizados semanalmente – de segunda a sábado – a Lotofácil é a loteria da Caixa Econômica Federal com mais certames realizados por semana.

No concurso de hoje, a premiação está estipulada em R$ 1,5 milhão.

Números da Lotofácil: em breve.

Veja o resultado da Lotofácil 2517

Anote as quinze dezenas sorteadas no resultado da Lotofácil 2517: em breve.

Se você cravou 11 numerais, receberá o prêmio fixo de R$ 5.

Caso tenha acertado 12, leva para casa R$ 10. E se preencheu corretamente 13 dezenas, seu prêmio fixo será de R$ 25.

A partir de 14 acertos o montante da premiação passa a ser variável, considerando a porcentagem do total. Assim, 13% é repassado para quem tiver 14 números certos. Já quem conseguir escolher todos os 15 numerais corretos, fatura 62% do total. Em situações com mais de um ganhador, o prêmio é dividido em partes iguais.

No sorteio dessa segunda, dia 9, dois apostadores acertaram as quinze dezenas, um de Florianopólis, em Santa Catarina, e outro da cidade de Marechal Rondon, no Paraná. Cada um faturou R$ 860.319,95.

Probabilidades de ganhar na Lotofácil

Um tema que pode despertar a curiosidade dos apostadores é saber quais chances reais tem de vitória em um concurso da Caixa Econômica Federal.

De acordo com o site do banco, responsável pela realização de cada sorteio, a Lotofácil possui uma probabilidade de 1 em 3.268.760 para apostas simples com marcação de 15 números. Isso significa dizer que para um jogo preenchido no volante, o apostador tem apenas uma chance entre mais de três milhões de combinações para sair com o dinheiro máximo da premiação.

É bem verdade que a probabilidade de êxito pode subir. Mas, para isso, ao invés de fazer a aposta mais barata (no valor de R$ 2,50) o jogador tem que gastar mais dinheiro.

Em jogos com 16 números marcados, e não os tradicionais 15, por exemplo, o custo já sobe para R$ 40. Já quem anotar 17 dezenas no bilhete, deve pagar R$ 340. Quem for mais ousado e quiser anotar até 20 dezenas no certame, deve desembolsar a quantia de R$ 38.760,00. Nesse formato, bem mais custoso, o jogador tem uma chance entre 211 de acertar o prêmio máximo.

Ficou interessado por mais assuntos ligados à Lotofácil? Então aproveite para conferir resultados anteriores do concurso, bem como saber de onde são os últimos apostadores contemplados com o prêmio.