Resultado da Lotofácil 2519: aposta única do MA leva R$ 930 mil

Resultado da Lotofácil 2519: aposta única do MA leva R$ 930 mil

A Lotofácil finalizou mais uma edição de seu concurso na noite desta quinta, 12 de maio, trazendo o resultado da Lotofácil 2519.

O endereço onde ocorre o certame é o Espaço da Sorte, situado em São Paulo. E o horário de realização é sempre às 20h.

E, desta vez, uma aposta do Maranhão foi consagrada como vencedora após a divulgação do resultado da Lotofácil 2519. Um jogador da cidade de Vitorino Freire leva para casa uma quantia de R$ 930.965,75.

Ao todo, a Caixa Econômica Federal conseguiu arrecadar cerca de R$ 17,5 milhões com este concurso.

Veja o resultado da Lotofácil 2519

A Lotofácil premia apostas a partir de onze números corretos. Quantos será que você acertou? Veja agora todos os números sorteados no resultado da Lotofácil 2519 nesta quinta, dia 12 de maio.

Números sorteados da Lotofácil 2519: 02-03-04-05-08-10-11-12-13-14-18-19-22-24-25.

Detalhamento da premiação

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 930.965,75

14 acertos – 340 apostas ganhadoras, R$ 820,17

13 acertos – 13249 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos – 152389 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos – 716492 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Com periodicidade de seis certames por semana, o concurso ocorre todos os dias exceto aos domingos, assim como a Quina.

A expectativa dos apostadores agora está voltada para o próximo sorteio promovido pela Caixa Econômica Federal agendado para esta sexta-feira, dia 13 de maio. Por ser um concurso de final 0, de número 2520, há um montante já acumulado oriundo de sorteios passados.

A estimativa é que o prêmio desta sexta se aproxime dos R$ 4,5 milhões.

Premiação da Lotofácil

Conseguiu acertar quantas dezenas? Em qual faixa de acertos ficou? Se você alcançou a partir de 11 até 13 acertos, então irá receber um prêmio fixo correspondente ao seu desempenho.

Previamente estabelecidas pela Caixa, as quantias fixas são definidas em R$ 5 (para quem obtém 11 acertos), R$ 10 (para quem obtém 12 acertos) e R$ 25 (para quem obtém 13 acertos).

Sua situação melhora ainda mais se tiver alcançado 14 dezenas corretas. Quem está situado nesta faixa ganha 13% do valor do prêmio, após deduzidos os valores de cota fixa. Já 62% do dinheiro é encaminhado para os que cravam os 15 números certos.

No resultado da Lotofácil 2519, apenas um jogador, do estado do Maranhão, foi o sortudo que faturou a premiação máxima isoladamente.

Se você ainda possui volantes de outros sorteios e ainda não os checou, não perca tempo. Vá agora mesmo na aba da Lotofácil aqui no site do DCI e confira outros concursos além do resultado da Lotofácil 2519.