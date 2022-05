Resultado da Lotofácil 2519: concurso de hoje, quinta, 12 de maio

As dezenas do resultado da Lotofácil 2519 foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo

Será que você acabou de ganhar um prêmio em dinheiro e não sabe? Pois então, ficará sabendo agora se foi o vencedor do resultado da Lotofácil 2519.

O concurso ocorre nesta quinta-feira, dia 12 de maio, às 20h. O local é a sede das Loterias Caixa, chamado de Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Dezenas sorteadas na Lotofácil de hoje: em breve.

Acompanhe o resultado da Lotofácil 2519

A premiação prevista para este concurso, de número 2519, é de R$ 1,5 milhão. Agora pegue o seu bilhete e cheque as dezenas do resultado da Lotofácil 2519: em breve.

Quem desejar acompanhar o sorteio em tempo real, pode acessar as redes sociais da Caixa Econômica Federal e ver todos os eventos desta quinta-feira, 12 de maio, ao vivo.

Para assistir ao resultado da Lotofácil 2519 basta acessar abaixo através do Youtube da Caixa: em breve.

Último sorteio da Lotofácil

Com concursos sendo realizados todos os dias – exceto domingo – a Lotofácil premia apostadores seis vezes por semana.

Nessa quarta-feira, dia 11, um apostador do município de Embu das Artes foi o vencedor do resultado da Lotofácil ao preencher corretamente 15 dezenas. O prêmio obtido por ele foi de R$ 1.569.226,94.

Outros 283 jogadores garantiram R$ 1.660,93 ao auferirem 14 acertos no volante. Com 13 acertos, 9740 apostas faturaram um valor de R$ 25. Já a quantia de R$ coube a 133.435 pessoas, que alcançaram 12 acertos.

Além delas, mais de 690 mil jogadores tiveram 11 acertos demarcados na cartela.

Probabilidade de acerto na Lotofácil

No nome ela é fácil, para entender o funcionamento também, mas para ganhar a Lotofácil com as 15 dezenas premiadas, a dificuldade já aumenta.

O site da Caixa Econômica Federal fornece, para todos os sorteios que promove, uma tabela explicativa com as probabilidades de acerto para cada modalidade de jogo.

No caso do resultado da Lotofácil 2519, as chances para ganhar variam de acordo com a quantidade de números assinalados. Com uma aposta de 15 números, o aproveitamento tem que ser de 100%, assim, o jogador deve cravar todos os que colocou no volante.

Pela dificuldade de conseguir ser tão eficiente, a probabilidade de êxito torna-se bem remota, ficando de 1 chance em 3.268.760. Para quem registra 16 dezenas, a probabilidade melhora, sendo de 1 para 204.298. A partir de 17 numerais anotados, as chances são de 1 para 24.035.

Por último, aqueles que registram 20 dezenas no bilhete, tem calculada uma chance em 211 de obter sucesso na sua aposta.

Se você curte acompanhar os resultados das Loterias Federais, aproveite para acessar a aba com todos os sorteios da Caixa.