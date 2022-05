Resultado da Lotofácil 2524: concurso de hoje, quarta, 18 de maio

Resultado da Lotofácil 2524: acompanhe quais foram as dezenas sorteadas hoje

Será que você ganhou um prêmio em dinheiro e ainda não sabe? Continue lendo para ver o resultado da Lotofácil 2524 e conferir se você foi o felizardo.

Os sorteios da Lotofácil sempre acontecem às 20h no Espaço da Sorte, situado na sede das Loterias Caixa., em São Paulo.

Dezenas sorteadas na Lotofácil de hoje: em breve.

Acompanhe o resultado da Lotofácil 2524

O ganhador do concurso de hoje vai levar R$ 1,5 milhão para casa. Pegue seu bilhete e confira quais foram os números sorteados no resultado da Lotofácil 2524: em breve.

O sorteio é transmitido em tempo real no canal do YouTube da Caixa Econômica. Outro local onde você pode conferir a exibição do evento é pelas redes da RedeTV.

Você pode acompanhar todos os eventos de hoje, dia 18 de maio, ao vivo. Confira: em breve.

No sorteio de ontem, dia 17 de maio, um felizardo de Uruçuca, no interior da Bahia, garantiu a premiação de R$ 1.284.224,95. Ele foi o único a cravar os 15 acertos necessários para ganhar a premiação máxima da Lotofácil.

Premiação da Lotofácil

É possível ganhar uma quantia em dinheiro na Lotofácil mesmo sem acertar as 15 dezenas. Com 11 numerais cravados, o apostador já pode levar um prêmio para casa. Detalhamos abaixo como funciona cada faixa da premiação. Confira a explicação fornecida pelo site oficial da Caixa:

O valor que é distribuído entre os beneficiados equivale a 43,35% da arrecadação do sorteio. Dessa porcentagem, é abatido o valor pago nos prêmios fixos:

– Para quem acerta 11 números entre os 15 sorteados: R$ 5,00;

– Para quem acerta 12 números entre os 15 sorteados: R$ 10,00;

– Para quem acerta 13 números entre os 15 sorteados: R$ 25,00.

Após a divisão entre os valores fixos, o valor que resta é repassado de acordo com as próximas faixas da premiação:

– Para quem acerta 15 números: 62%

– Para quem acerta 14 números: 13%

– Valor acumulado para quem acerta os 15 números nos sorteios de final 0: 10%

– Reservado para a primeira faixa do sorteio especial de Independência, que acontece em setembro de cada ano e que premia quem crava 15 acertos: 15%

