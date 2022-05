Resultado da Quina 5856: sorteio de hoje, quarta-feira (18/05)

Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado. Esta quarta-feira, 18 de maio, marca o terceiro dia da semana que um sortudo pode levar o prêmio para casa e, aqui, você acompanha o resultado da Quina 5856.

A Quina está sem um vencedor desde o dia 09 de maio. Com o prêmio acumulado, se alguém conseguir acertar os numerais de hoje, pode ganhar o valor estipulado em R$ 12 milhões.

Acompanhe o resultado da Quina 5856

Será que foi a sua vez de garantir aquela grana que tem o potencial para mudar a vida? Confira se as cinco dezenas premiadas batem com a sua aposta no resultado da Quina 5856: em breve.

Você pode acompanhar o sorteio no canal do YouTube e no Facebook da Caixa Econômica Federal. Ele acontece às 20h. Assista por aqui: em breve.

Veja também o Resultado da Lotomania 2314

Último vencedor da Quina

O certame mais recente onde um apostador saiu com o prêmio máximo ao acertar as cinco dezenas premiadas aconteceu no dia 09 de maio. Uma aposta de Barueri, em São Paulo, ganhou aproximadamente R$ 1 milhão na ocasião.

No sorteio de ontem, 17 de maio, o maior prêmio distribuído foi de R$ 3.981,57. para as 145 apostas que acertaram quatro números da cartela. Ainda no dia 17, 9.665 apostas fizeram três acertos e ganharam R$ 56,88. E, para finalizar, 212.111 pessoas fizeram dois acertos e levaram o menor valor, de R$ 2,59.

O valor da aposta com 5 números é de R$ 2,00. Se o jogador decidir marcar mais números, o preço da aposta também aumenta.

Se ninguém ganhar o sorteio de hoje (18), o prêmio será acumulado mais uma vez para o próximo sorteio, que ocorre amanhã dia 19.

Prazo para resgate

O apostador que acertar o resultado da Quina 5856 (ou qualquer outro certame promovido pelas Loterias Caixa) tem até 90 dias para buscar sua premiação. Não importa quantas dezenas ele tenha acertado, o tempo para reivindicar o montante em dinheiro é o mesmo.

Ao chegar na agência, o vencedor precisará apresentar seu comprovante de identidade original com CPF, além do recibo premiado com a aposta original.

Para saber mais informações sobre os sorteios da Quina.