Resultado da Lotofácil 2526: sorteio de hoje, sexta, 20 de maio

Apreensivo para saber se foi a sua vez de ganhar um prêmio milionário? Vários brasileiros apostam na Lotofácil e sonham em receber o valor que o concurso destina para quem garante 15 acertos. Nesta matéria, você vai descobrir o resultado da Lotofácil 2526 desta sexta-feira (20).

O valor estipulado para a premiação máxima de hoje é de R$ 1,5 milhão.

O resultado da Lotofácil é decidido no Espaço da Sorte, situado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Abaixo você confere a transmissão ao vivo: em breve.

Último sorteio da Lotofácil

No concurso do dia 19 de maio da Loto, dois apostadores cravaram os 15 acertos. De Foz do Iguaçu (PR) e do Rio de Janeiro (RJ), o prêmio foi dividido igualmente entre os dois e cada um levou a bolada de R$ 707.835,50 para casa.

Se apenas uma pessoa tivesse acertado, ganharia sozinho o prêmio de aproximadamente R$ 1,4 milhão.

Probabilidade de acerto no resultado da Lotofácil 2526

Como o próprio nome já diz, a Lotofácil pode parecer simples e muito fácil de ganhar à primeira vista. Mas acertar, de fato, o resultado da Lotofácil 2526 com as 15 dezenas premiadas já pode ser um pouco mais complicado.

No site da Caixa Econômica Federal, a tabela explicativa com as probabilidades de acerto para cada um dos jogos da Caixa elucida qual é a probabilidade de vitória de cada jogador. Obviamente, as probabilidades de acerto dependem da quantidade de números assinalados pelo apostador.

Com as apostas de 15 números, é necessário que o jogador acerte 100% dos números que colocou no volante. Nessa aposta, a mais comum, a probabilidade de êxito fica de 1 chance em 3.268.760.

Para quem registra 16 dezenas, a probabilidade melhora consideravelmente, sendo de 1 para 204.298. Com 17 números marcados, as chances são de 1 para 24.035. E, finalizando, quem registra 20 dezenas no bilhete tem uma chance entre 211 de conseguir êxito na aposta.

Quanto mais números o jogador decide marcar, mais ele paga pela aposta. Por exemplo, a aposta de 18 números custa R$ 2.040,00. Já para marcar 20 números, é preciso fazer o investimento de R$ 38.760,00​.

Os concursos da Lotofácil acontecem todos os dias, exceto aos domingos. Os jogadores que decidem apostar nela tem seis chances semanais para tentar garantir o prêmio máximo.

