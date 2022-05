Resultado da Lotofácil 2525: sorteio de quinta-feira, 19 de maio

Novo sorteio das loterias chegando e nesta quinta-feira, 19 de maio, será realizado mais um sorteio da Lotofácil às 20h. O prêmio do resultado da Lotofácil 2525 está estipulado em R$ 1,5 milhão; acompanhe o concurso em tempo real no DCI.

Resultado da Lotofácil 2525

Veja quais foram as dezenas sorteadas de hoje, 19 de maio, no resultado da Lotofácil 2525: em breve.

Abaixo, você pode assistir o momento do sorteio no YouTube da Caixa Econômica Federal.

Ganhadores da Lotofácil – Resultado da Lotofácil 2525

Para levar o maior prêmio para casa, o apostador precisa garantir 15 acertos. Quem consegue alcançar essa façanha fatura 62% do valor arrecadado para o sorteio. Se duas ou mais pessoas acertaram os 15 números, o valor é dividido igualmente.

O prêmio para 14 acertos também é variável, e corresponde a 13% do valor arrecadado.

Já para quem acertar 11, 12 ou 13 números, o prêmio é fixo: 11 acertos: R$ 5; 12 acertos: R$ 10; e 13 acertos: R$ 25

Probabilidade de ganhar na Lotofácil

De acordo com o site da Caixa Econômica Federal, a probabilidade de um apostador acertar os 15 números necessários para levar o maior prêmio, na aposta comum, onde são marcados apenas os 15 numerais, é de 1 em 3.268.760. Ou seja: é uma chance entre mais de três milhões.

As chances de cada jogador podem subir se ele decidir apostar com mais números no volante. Mas o valor da aposta também muda. Se alguém quiser apostar com 16 números, precisa desembolsar R$ 40.

Quem quiser tentar a sorte com 17 dezenas, paga R$ 350. E, para aqueles que gostariam de ter uma chance entre 211 de levar o maior prêmio para casa, devem pagar nada menos do que R$ 38.760,00 para marcar 20 números.

Último sorteio da Lotofácil

No sorteio que aconteceu ontem, dia 18 de maio, apenas um apostador do Rio de Janeiro garantiu os 15 acertos e levou R$ 1.370.463,72 para casa.

Fora ele, 297 jogadores fizeram 14 acertos, e cada um recebeu a quantia de R$ 1.382,18.

Além disso, 10.736 garantiram 13 acertos, enquanto 115.470 apostas cravaram 12. Para finalizar, 619.076 pessoas acertaram 11 numerais.

Que dia vai ser o próximo concurso da Lotofácil

Assim como a Quina, a Lotofácil tem concursos quase que diariamente. Assim, depois do resultado da Lotofácil 2525, o próximo sorteio já ocorre nesta sexta, 20. O único dia que não há edições de certames regulares da Caixa é aos domingos.

