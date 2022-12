Resultado da Lotofácil 2684: números do sorteio de sexta-feira (09/12/22)

O sorteio do resultado da Lotofácil de sexta (09/12), concurso 2684, será divulgado será divulgado daqui a pouco pelas loterias. O prêmio está estimado em R$ 1,5 milhão, então veja os números sorteados e o detalhamento de apostas premiadas.

Resultado da Lotofácil 2684

Os apostadores podem em três faixam então veja os números sorteados na Lotofácil 2684 e boa sorte:

Premiação da Lotofácil

Para ganhar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de 11 a 15 dezenas do resultado da Lotofácil. Nas três menores faixas são pagas quantias fixas de: R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos.

Após a dedução dos prêmios fixos, 13% vai para os acertadores de 14 números e 62% para os acertadores das 15 dezenas. Se mais de uma aposta acertar o resultado, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores.

Dessa forma, o prêmio principal pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa. Se não houver acertador do resultado da Lotofácil 2684, independentemente da faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa.

Como receber o prêmio da loteria?

Em casas lotéricas os apostadores também conseguem receber valores de até R$ 1.903,98. Além disso, as Loterias Caixa permite a transferência das quantias de apostas online para uma conta do Mercado Pago.

Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado do concurso 2684, para retirar a quantia. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Últimos resultados da Lotofácil

Números da Loto concurso 2683 de quinta-feira, 8 de dezembro, teve as seguintes dezenas: 01 02 03 04 08 10 11 12 13 14 20 21 22 23 25

O resultado da Loto concurso 2682 de quarta-feira, 7 de dezembro, teve as seguintes dezenas: 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 19 23 24

O resultado da Lotofácil concurso 2681 de terça-feira, 6 de dezembro, teve as seguintes dezenas: 02 04 07 08 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24

O resultado da Lotofácil concurso 2680 de segunda-feira, 5 de dezembro, teve as seguintes dezenas: 01 02 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 23 24

