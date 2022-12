Resultado da Quina concurso 6015 de hoje, sábado (24/12/2022)

Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 5 dezenas do jogo. O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Neste sábado, 3 de dezembro, a partir das 20h (horário de Brasília), corre o sorteio dos números do resultado da Quina concurso 6015. Para ganhar o prêmio estimado em R$ 5 milhões é necessário acertar as cinco dezenas.

Resultado da Quina 6015

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram:

Premiação da Quina de hoje

Os apostadores conseguem faturar de diversas maneiras. Para isso, é preciso marcar duas, três, quatro ou os cinco números do resultado da Quina 6015 de hoje.

O valor final do prêmio de cada faixa é definido depois que a Caixa faz o rateio entre os sortudos. A faixa da quina, que paga a quantia principal, recebe 35% do total destinado para o pagamento dos prêmios.

O restante da quantia vai para as demais faixas e distribuída da seguinte maneira:

15% vai para a faixa da quadra (quatro acertos);

10% vai para a faixa do terno (três acertos);

10% vai para a faixa do duque (dois acertos);

15% acumulam para a primeira faixa dos concursos de final 5;

15% acumulam para a primeira faixa da Quina de São João.

Probabilidade

A probabilidade de um jogador conseguir acertar o resultado da Quina concurso 6015 é de uma em mais de 24 milhões com a aposta simples de cinco números. Nas demais faixas, os apostadores ficam mais perto de conseguir ganhar alguma quantia e a chance vai para uma em: 64.106 na quadra, 866 no terno e 36 no duque.

Já a probabilidade de faturar a bolada principal jogando com 15 números é de uma em cerca de oito milhões, de acordo com a Caixa.

Como receber o prêmio?

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer agência da Caixa, mas se a quantia for de até R$ 1.903,98 os sortudos também conseguem receber em lotéricas. É preciso apresentar o bilhete premiado, RG e CPF para conseguir o pagamento.

Valores a partir de R$ 10 mil são depositados no prazo mínimo de dois dias úteis. Quem realiza a aposta online (site ou aplicativo), também pode transferir o valor do prêmio para uma conta do Mercado Pago.

A partir do sorteio do resultado da Quina concurso 6015, o prazo para retirada dos prêmios é de 90 dias corridos.

