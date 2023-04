Resultado da Lotofácil 2793, véspera de feriado

Na edição da Lotofácil concurso 2793, o sorteio será feito na noite de hoje (20), em São Paulo a partir das 20 horas. O prêmio máximo está estimado em R$ 1,5 milhão nesta véspera de feriado de Tiradentes, então aguarde os números sorteados:

Resultado da Lotofácil

Veja os números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx. O prêmio de R$ 1,5 milhão pode ser dividido entre os vencedores. A Lotofácil teve seu sorteio realizado na noite deste quinta (20), em São Paulo.

10 últimos sorteios da Lotofácil

Veja os números sorteados entre os dias 8 e 19 de abril.

Lotofácil concurso 2792 (de 19/04/2023)

01 03 06 08 09

10 11 13 16 17

18 20 21 23 25

Lotofácil concurso 2791 (de 18/04/2023)

03 04 06 08 10

11 14 15 16 17

20 22 23 24 25

Lotofácil concurso 2790 (de 17/04/2023)

02 03 05 07 08

09 10 11 12 13

16 20 21 22 25

Lotofácil concurso 2789 (de 15/04/2023)

03 04 06 07 08

09 10 12 13 14

15 18 19 20 25

Lotofácil concurso 2788 (de 14/04/2023)

02 03 05 06 07

08 09 10 12 14

15 19 20 24 25

Lotofácil concurso 2787 (de 13/04/2023)

01 04 07 09 11

12 14 16 18 19

21 22 23 24 25

Lotofácil concurso 2786 (de 12/04/2023)

01 02 03 05 06

07 10 12 15 16

17 18 21 23 25

Lotofácil concurso 2785 (de 11/04/2023)

01 04 05 09 11

14 15 17 18 19

20 21 23 24 25

Lotofácil concurso 2784 (de 10/04/2023)

01 02 03 04 06

07 08 10 11 14

15 19 21 22 25

Lotofácil concurso 2783 (de 08/04/2023)

02 04 07 08 09

10 11 13 15 19

20 21 22 24 25

Apostar na Lotofácil

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h. Já as apostas podem ser feitas até às 19h.

Tabela de preços

15 números 2,50

16 números 40,00

17 números 340,00

18 números 2.040,00

19 números 9.690,00

20 números 38.760,00​

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.

Jogar online

Quem prefere jogar na Lotofácil 2022 e sem sair de casa pode fazer a aposta pela internet. No site ou app das Loterias Online da Caixa, é possível apostar em qualquer tipo de concurso realizado pelo banco e o mesmo ocorre com o que vai sortear 1,5 milhão no dia 20 de abril.

A vantagem é que o pagamento pode ser feito por cartão de crédito a partir de um cadastro simples; a única exigência é que o apostador tenha mais de 18 anos. Por outro lado, o valor mínimo para jogar online na Lotofácil pela internet é 30 reais. Se o jogador não quiser escolher as dezenas, o próprio site das Loterias Online oferece combos de 12 jogos por R$ 30 e, nesse caso, os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema. Antes de fazer o pagamento, no entanto, é possível ter acesso às dezenas escolhidas.

Da mesma maneira que acontece na casa lotérica, as modalidades Surpresinha e Teimosinha estão disponíveis pela internet. A primeira permite que o sistema escolha os números pelo apostador de forma aleatória e a segunda é a opção de aumentar as chances apostando nas mesmas dezenas em concursos consecutivos.

​​Premiação da Lotofácil para apostas da internet

Prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, cujo valor líquido seja até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), poderão ser recebidos em qualquer agência da CAIXA ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador.

Caso a opção seja receber em uma lotérica, você deve apresentar o comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) além de trazer consigo em memória o código de resgate (de 6 números), numeração gerada no Portal Loterias CAIXA, com prazo de validade de 24 horas.

Outra opção para recebimento em lotérica é gerar um QR Code para cada aposta premiada, acessando o Portal Loterias CAIXA por meio de um dispositivo móvel (celular, tablet etc.). O QR Code gerado possui validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica. No recebimento por QR Code não há necessidade da impressão do comprovante.

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar?

A probabilidade de ganhar na Lotofácil pode grande - se compararmos com outras modalidades de jogos.

15 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 3.268.760;

14 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 21.792;

13 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 692;

12 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 60;

11 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 11.

Regras do sorteio da Caixa

Os sorteios das Loterias CAIXA da Lotofácil ocorrem de segunda a sábado e são realizados no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário na avenida Paulista, em São Paulo/SP, no Auditório da CAIXA em Brasília/DF ou em ambientes de sorteio de uso da CAIXA. Os locais dos sorteios são divulgados previamente na página da CAIXA, no endereço www.loterias.caixa.gov.br.

Os globos utilizados são fabricados em acrílico, favorecendo a transparência do funcionamento, embaralhamento e sorteio das bolas que são coloridas e cada terminação possui uma cor, para melhor identificação (número 1 vermelhas, número 2 amarelas, número 3 verdes, número 4 marrons, número 5 azuis, número 6 rosas, número 7 pretas, número 8 cinzas, número 9 laranjas e as terminadas em 0 (zero) são brancas).

A quantidade de bolas a ser utilizada em cada globo será de acordo com o universo de números de cada modalidade, são liberadas automaticamente para o interior do globo no acionamento, para embaralhamento e realização do sorteio.

Se no acionamento do globo permanecer uma ou mais bolas no repositório, elas são liberadas manualmente antes do sorteio dos números.

São consideradas como bolas sorteadas somente aquelas ejetadas completamente do interior do globo para a caçapa, desde que este esteja em funcionamento e carregado com todas as bolas previstas para o sorteio.

Se algum globo ejetar mais de uma bola, vale a que cair em primeiro lugar. A critério da CAIXA e conforme disponibilidade de equipamentos, a dinâmica para os sorteios pode sofrer alterações, desde que garantido o universo de números de cada modalidade.

Quando houver necessidade de intervenção no globo, será realizada empregado da CAIXA, integrante da equipe de sorteio, acompanhado pelos auditores populares.

Como funciona o sorteio da Lotofácil da Independência 2023

O concurso especial será realizado em setembro de 2023 e promete pagar o maior prêmio da modalidade no ano. Em 2023 foram pagos R$ 160 milhões.

Para concorrer, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números no volante, que tem 25 dezenas no total. Assim como ocorre com os concursos regulares da Lotofácil, 15 números são sorteados e ganha quem tiver a sorte de acertar todos eles. A aposta simples custa R$ 2,50 e caso mais de uma pessoa ganhe, o prêmio será dividido em partes iguais.

Uma opção para quem quer aumentar as chances de ganhar na Lotofácil Independência 2022 é participar de um bolão da Caixa, o que deve ser feito diretamente na lotérica. Se o bolão for feito entre um grupo de amigos, por exemplo, é preciso registrar o número de cotas, assim cada apostador recebe um comprovante. Mas as lotéricas também organizam seus próprios bolões e oferecem cotas aos jogadores, cobrando uma taxa de serviço. Nesse caso, os números são escolhidos pelo sistema.

Critério de acumulação:

- Não existindo apostas premiadas com quinze números, o prêmio será rateado entre os acertadores de quatorze números;

- Não existindo apostas premiadas com quinze e quatorze números, o prêmio será rateado entre os acertadores de treze números e assim sucessivamente, até a 5ª faixa de premiação;

- Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação (15 acertos).

