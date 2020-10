Resultado da Lotofácil 2066: veja os números sorteados do prêmio de R$ 1,5 milhão

A Lotofácil pode pagar, na noite desta segunda-feira (26), o prêmio de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas sorteadas. A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do resultado da Lotofácil, concurso 2066 , às 20h (horário de Brasília) e transmitiu ao vivo por meio de suas redes sociais.

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 2066: 02-04-06-08-09-10-12-14-15-16-17-18-19-24-25.

Resultado da Lotofácil

O prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para quem acertar o resultado da Lotofácil pode ser sacado em casas lotéricas e também em uma agência da Caixa Econômica Federal. Além do bilhete, o apostador deve apresentar CPF e RG originais. A premiação é livre de Imposto de Renda.

Lotofácil acumulada

Se nenhum jogador acertar o resultado da Lotofácil, independente da faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O apostador também precisa ficar atento aos prazos: os prêmios das loterias prescrevem 90 dias após a data do sorteio.

Portanto, após esse prazo, se o apostar não retirar o prêmio que ganhou, de acordo com o resultado da Lotofácil, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Como apostar no próximo concurso da Lotofácil?

Para participar do próximo concurso e acertar o resultado da Lotofácil, o apostador poderá escolher de 15 a 20 dos 25 números disponíveis na cartela. A aposta mais baixa custa R$ 2,50, enquanto o valor máximo chega a R$ 38,7 mil.