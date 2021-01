Resultado da Lotofácil de hoje (23/01/2021); veja as dezenas sorteadas

O resultado da Lotofácil, concurso 2140, deste sábado , dia 23 de janeiro de 2021, que pode pagar o prêmio de R$ 4 milhões , sairá a partir das 20 horas. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 15 dezenas do jogo. O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O valor do prêmio especial corresponde aos 10% acumulado do total arrecadado ao longo dos nove concursos anteriores. Acompanhe se você acertou o resultado também em Loterias Caixa.

Resultado da Lotofácil concurso 2140

As dezenas sorteadas no resultado da Lotofácil concurso 2140 foram: 24 23 15 06 11 17 07 03 09 01 05 08 22 20 21

Como receber o prêmio da Lotofácil de hoje?