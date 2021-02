Resultado da Lotofácil concurso 2156 (11/02); veja as dezenas de hoje

O resultado da Lotofácil concurso 2156 de quinta-feira (11/02), que pode pagar prêmio de R$ 1,5 milhão, será divulgado hoje, a partir das 20 horas. Para levar este super prêmio, é necessário que o apostador acerte as 15 dezenas do jogo. O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Veja o resultado da Lotofácil concurso 2156. Os números sorteados foram:

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2155. O sorteio foi na quarta-feira, 11/02. Os números sorteados foram:

21 13 18 22 14

15 19 03 06 02

20 09 01 17 04

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2154. O sorteio foi na terça-feira, 10/02. Os números sorteados foram:

21 20 16 11 19

04 18 03 23 05

24 10 08 12 07

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2153. O sorteio foi na segunda-feira, 08/02. Os números sorteados foram:

14 08 11 09 13

21 17 15 07 01

04 02 10 20 18

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2152. O sorteio foi no sábado, 06/02. Os números sorteados foram:

15 11 03 02 13

06 23 20 12 04

17 16 10 18 25

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2151. O sorteio foi na sexta-feira, 05/02. Os números sorteados foram: 03 18 13 22 08

14 06 24 21 15

01 12 09 11 07 Confira o resultado da Lotofácil concurso 2150. O sorteio foi na quinta-feira, 04/02. Os números sorteados foram: 01 21 14 08 02

12 07 16 11 05

23 15 09 03 25 Confira o resultado da Lotofácil concurso 2149. O sorteio foi na quarta-feira, 03/02. Os números sorteados foram: 14 02 23 08 04

18 13 09 16 01

15 17 12 10 20 Confira o resultado da Lotofácil concurso 2148. O sorteio foi na terça, 02/02. Os números sorteados foram: 14 23 18 03 04

20 15 11 22 08

24 07 01 25 16 Confira o resultado da Lotofácil concurso 2147. O sorteio foi na segunda, 01/02. Os números sorteados foram: 06 25 16 19 07

12 01 03 20 22

09 14 08 05 15 Confira o resultado da Lotofácil concurso 2146. O sorteio foi no sábado, 30/01. Os números sorteados foram: 01 02 04 06 08

09 11 13 16 17

18 19 20 21 22 Confira o resultado da Lotofácil concurso 2145. O sorteio foi na sexta, 29/01. Os números sorteados foram: 02 05 06 07 08

10 12 13 14 15

17 20 23 24 25 Confira o resultado da Lotofácil concurso 2144. O sorteio foi na quinta, 28/01. Os números sorteados foram: 20 11 01 02 05

08 06 09 13 12

14 19 17 25 15 Confira o resultado da Lotofácil concurso 2143. O sorteio foi na quarta, 27/01. Os números sorteados foram: 11 23 17 25 03

20 18 09 01 19

21 14 10 06 02 Confira o resultado da Lotofácil concurso 2142. O sorteio foi na terça, 26/01. Os números sorteados foram: 22 16 07 02 17

20 14 11 09 24

22 16 07 02 17

20 14 11 09 24

23 06 25 04 12