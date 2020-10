Ninguém acertou as 15 dezenas sorteadas ontem, 14 de Outubro e o prêmio acumulado pode chegar em R$ 3,4 milhões. Confira os números sorteados: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21.

Acumulou! Nenhuma aposta acertou os números do concurso 2056 da Lotofácil sorteados ontem, quarta-feira, dia 14 de Outubro. Confira os números sorteados:

01 – 03 – 04 – 05 – 06

09 – 10 – 13 – 15 – 16

17 – 18 – 19 – 20 – 21

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ninguém acertou as 15 dezenas sorteadas, mas 215 apostas acertaram 14 números e levaram, cada um, R$1442,31. O próximo sorteio da Lotofácil concurso 2057 acontece nesta quinta-feira (15) , às 20h e o prêmio acumulado pode chegar em R$ 3,4 milhões.

Qual era a chance de acertar o resultado da Lotofácil de ontem?

A‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌acertar o resultado da Lotofácil de ontem com‌ ‌a‌ ‌aposta‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números‌ ‌era‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌3.268.760.‌ ‌Mas,‌ ‌se‌ ‌o‌ ‌jogo‌ ‌tiver‌ ‌20‌ ‌números,‌ ‌essa‌ ‌chance‌ ‌vai‌ ‌a‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌211.‌

Como‌ ‌apostar na Lotofácil concurso 2057?‌ ‌

É preciso marcar no‌ ‌volante da Lotofácil concurso 2057,‌ ‌composto‌ ‌por‌ ‌25‌ ‌números,‌ de‌ ‌15‌ ‌a‌ ‌20 dezenas.‌ São sorteados 15 números e quem‌ ‌acertar‌ ‌todos,‌ ‌leva‌ ‌o‌ ‌prêmio‌ ‌máximo.

Também‌ ‌é‌ ‌possível‌ ‌ganhar‌ ‌acertando‌ ‌11,‌ ‌12,‌ ‌13‌ ‌ou‌ ‌14 dezenas.‌ ‌Para‌ ‌fazer‌ ‌o‌ ‌jogo,‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌dos‌ ‌números‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌feita‌ ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌automaticamente,‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ ‌

Prêmio da Lotofácil

O prêmio dos acertadores do resultado da Lotofácil de ontem pode ser sacado em casas lotéricas e também em uma agência da Caixa Econômica Federal, mesmo que o apostador não tenha conta no banco estatal. Além do bilhete, o apostador deve apresentar CPF e RG originais. A premiação da Lotofácil de ontem é livre de Imposto de Renda.

Você poderá gostar também