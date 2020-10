Quatro apostas cravaram as 15 dezenas sorteadas e dividiram o prêmio de R$ 4 milhões da Lotofácil

Quatro apostas acertaram o resultado da Lotofácil de ontem (19), concurso 2060, e ganharam cerca de R$ 1 milhão cada. Os jogos foram registrado em: Belo Horizonte (MG); Teresina (PI); e dois em Curitiba (PR)

Os números sorteados, no concurso da Lotofácil de ontem foram: 03-05-09-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25.

O próximo sorteio da Lotofácil concurso 2061, previsto para esta terça-feira (20) na Loterias Caixa, tem o prêmio estimado em R$ 1,2 milhão.

Onde receber o prêmio da Lotofácil?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa o ganhador consegue retirar prêmios líquidos de até R$ 1.332,78 da aposta acertadora do resultado da Lotofácil de ontem. Mas, se o valor for maior, o sortudo precisa buscar o prêmio na agência da Caixa e levar: o bilhete premiado, R.G e C.P.F.

O apostador tem até 90 dias corridos para buscar seu prêmio, pois se o valor não for retirado a Caixa repassa o dinheiro para ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior

Probabilidade‌ ‌de‌ ‌acertar o resultado da Lotofácil

Se‌ ‌um‌ ‌apostador‌ ‌quiser‌ ‌tentar‌ ‌a‌ ‌sorte‌ ‌com‌ ‌a‌ ‌aposta‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌dele‌ ‌acertar o resultado da Lotofácil ‌é‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌3.268.760.‌ ‌Entretanto, ‌se‌ ‌o‌ ‌jogo‌ ‌tiver mais números, então,‌ essa chance aumenta. Em uma aposta com 20 dezenas, por exemplo,‌ ‌é de ‌uma‌ ‌em‌ ‌11.‌

Você também vai gostar de ler: