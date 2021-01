Resultado da Lotofácil de ontem (23/01/2021); confira as dezenas

Sem acertadores, o concurso especial da Lotofácil do último sábado (23) acumulou. Nenhum apostador conseguiu acertar as 15 dezenas sorteadas e o prêmio subiu para R$ 7 milhões no próximo sorteio. O resultado da Lotofácil de ontem teve os seguintes números premiados: 24 23 15 06 11 17 07 03 09 01 05 08 22 20 21.

Resultado da Lotofácil de ontem; teve ganhadores?

Mesmo sem pagar o prêmio na faixa principal do sorteio, a Lotofácil de ontem ainda premiou diversos apostadores. Confira todas as faixas de premiação do sorteio:

15 acertos – Não houve acertador;

14 acertos – 243 apostas ganhadoras, R$ 1.439,51;

13 acertos – 10565 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 143079 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 747678 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio da Lotofácil será o do concurso 2141, previsto para a próxima segunda, dia 25, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O valor do prêmio está acumulado em R$ 7 milhões.

Para levar a bolada, as apostas devem ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O jogo simples, de 15 números, custa R$ 2,50.

Para jogar 16 números, o valor sobe para R$ 40,00. Já 17 números. o preço é de R$ 340,00. Para apostar 20 números, o jogador precisa desembolsar R$ 38.760,00.

A Lotofácil é um jogo de loteria 15/25 que começou em setembro de 2003. Para jogar, escolha 15 números de 1-25.

A chance de acertar todos os 15 números neste jogo é de uma em 3.268.760. Este é, de longe, o jogo com as melhores chances de se jogar no Brasil quando comparado a Dupla Sena 6/50, Mega-Sena 6/60 e Quina 5/80.

Probabilidade de acertar o resultado

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil de ontem com uma aposta simples, é de, assim, uma em 3,2 milhões, segundo a Loterias Caixa. Se o apostador fizer um jogo com mais números ou mais apostas para o mesmo concurso, então, essa chance aumenta.