Resultado da Lotofácil de ontem (6/2/2021), concurso 2152

O resultado da Lotofácil de ontem fez mais um milionário. Desta vez o sortudo é de São Paulo capital. O ganhador faturou R$ 1.194.465,72 após acertas as 15 dezenas.

O resultado da Lotofácil concurso 2152 foi: 15 11 03 02 13 06 23 20 12 04 17 16 10 18 25

Teve ganhadores no resultado da Lotofácil de ontem?

Apenas um apostador acertou as 15 dezenas do resultado da Lotofácil de ontem. O sorteio ainda pagou diversos prêmios nas demais faixas.

Com 14 acertos, 187 apostas ganharam R$ 1.339,32. Já com 13 acertos, 8004 apostas faturaram R$ 25. Com 12 acertos, 107594 apostas levaram R$ 10. Por fim, na menor faixa de premiação, com 11 acertos, 582021 apostas conseguiram faturar R$ 5.

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 1.194.465,72;

14 acertos – 187 apostas ganhadoras, R$ 1.339,32;

13 acertos – 8004 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 107594 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 582021 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Como receber o prêmio?

Os apostadores sortudos que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98 devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso da Lotofácil será na segunda-feira, dia 08 de janeiro, às 20h. O sorteio será no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo e o prêmio é de R$ 1,5 milhão.

Para jogar, basta marcar de 15 a 20 números no volante (que contém 25 dezenas disponíveis). Ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Os jogos podem ser feitos casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O valor da aposta simples na Lotofácil é R$ 2,50. Se preferir por apostar mais números, é necessário investir um valor maior no jogo.