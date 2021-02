Resultado da Lotofácil 2152: confira os números de hoje (6/2/2021)

O resultado da Lotofácil concurso 2152 de hoje, que pode pagar prêmio de R$ 1,5 milhão, será divulgado a partir das 20 horas deste sábado, dia 6 de fevereiro. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 15 dezenas do jogo.

Acompanhe o resultado da Lotofácil concurso 2152:

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2151. O sorteio foi na quinta-feira, 04/02. Os números sorteados foram:

03 18 13 22 08

14 06 24 21 15

01 12 09 11 07

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2150. O sorteio foi na quinta-feira, 04/02. Os números sorteados foram:

01 21 14 08 02

12 07 16 11 05

23 15 09 03 25

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2149. O sorteio foi na quarta-feira, 03/02. Os números sorteados foram:

14 02 23 08 04

18 13 09 16 01

15 17 12 10 20

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2148. O sorteio foi na terça, 02/02. Os números sorteados foram:

14 23 18 03 04

20 15 11 22 08

24 07 01 25 16

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2147. O sorteio foi na segunda, 01/02. Os números sorteados foram:

06 25 16 19 07

12 01 03 20 22

09 14 08 05 15

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2146. O sorteio foi no sábado, 30/01. Os números sorteados foram:

01 02 04 06 08

09 11 13 16 17

18 19 20 21 22

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2145. O sorteio foi na sexta, 29/01. Os números sorteados foram:

02 05 06 07 08

10 12 13 14 15

17 20 23 24 25

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2144. O sorteio foi na quinta, 28/01. Os números sorteados foram:

20 11 01 02 05

08 06 09 13 12

14 19 17 25 15

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2143. O sorteio foi na quarta, 27/01. Os números sorteados foram:

11 23 17 25 03

20 18 09 01 19

21 14 10 06 02

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2142. O sorteio foi na terça, 26/01. Os números sorteados foram:

22 16 07 02 17

20 14 11 09 24

23 06 25 04 12

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2141. O sorteio foi na segunda, 25/01. Os números sorteados foram:

23 25 22 14 03

18 04 09 07 02

08 24 01 10 05

As gravações de todos os sorteios ficam disponíveis no perfil da Caixa no Youtube.

Quando tem sorteio da Lotofácil?

Já pode marcar na agenda, pois os sorteios da Lotofácil ocorrem de segunda a sábado, sempre às 20h.