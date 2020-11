Quatro apostas acertaram as 15 dezenas do resultado da Lotofácil de ontem (30), concurso 2070, e cada uma faturou cerca de R$ 1 milhão. As apostas foram registradas em: Brasília (DF); Jaraguá (GO); Belho Horizonte (MG); e Dianópolis (TO). O sorteio foi realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números sorteados no concurso da Lotofácil de ontem foram: 02-04-06-08-09-12-13-14-15-16-17-19-20-24-25.

O próximo sorteio da Lotofácil concurso 2071, previsto para sábado (31) tem o prêmio estimado em R$ 1,2 milhão.

Onde receber o prêmio da Lotofácil?

Em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa o ganhador consegue retirar prêmios líquidos de até R$ 1.332,78 da aposta acertadora do resultado da Lotofácil de ontem. Se o valor for maior, o sortudo só conseguirá buscar seu prêmio em uma agência da Caixa, mas é preciso levar, além do bilhete, o R.G e C.P.F.

O apostador tem até 90 dias corridos para buscar seu prêmio, pois se o valor não for retirado a Caixa repassa o dinheiro para ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior

Qual‌ a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌acertar o resultado da Lotofácil?

Se‌ ‌um‌ ‌apostador‌ ‌quiser‌ ‌tentar‌ ‌a‌ ‌sorte‌ ‌com‌ ‌a‌ ‌aposta‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌dele‌ ‌acertar o resultado da Lotofácil ‌é‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌3.268.760.‌ ‌Mas‌ ‌se‌ ‌o‌ ‌jogo‌ ‌tiver‌ ‌20‌ ‌números,‌ ‌essa‌ ‌chance‌ ‌vai‌ ‌para ‌uma‌ ‌em‌ ‌11.‌

