Resultado da Lotofácil de ontem (12/12/20), concurso 2106

Uma aposta feita por meio do canal eletrônico de apostas da Caixa garantiu a bolada de R$ 1.374.310,91 no resultado da Lotofácil de ontem, dia 12 de dezembro. Os números sorteados no concurso 2106 foram: 02 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 21 24.

Resultado da Lotofácil de ontem

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 1.374.310,91;

14 acertos – 134 apostas ganhadoras, R$ 2.150,46;

13 acertos – 5635 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 81057 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 479137 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Como receber o prêmio da Lotofácil

Caso você seja o apostador sortudo que acertou resultado da Lotofácil concurso 2106, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Probabilidade de acertar o resultado

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil de ontem com uma aposta simples, é de, assim, uma em 3,2 milhões, segundo a Loterias Caixa. Se o apostador fizer um jogo com mais números ou mais apostas para o mesmo concurso ou, então, essa chance aumenta.

15 números acertados, a chance de ganhar é, assim, de uma em 3.268.760;

14 números acertados, a chance de ganhar é, assim, de uma em 21.792;

13 números acertados, a chance de ganhar é, assim, de uma em 692;

12 números acertados, a chance de ganhar é, assim, de uma em 60;

11 números acertados, a chance de ganhar é, assim, de uma em 11.